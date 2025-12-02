中配錢麗被除籍仍經營武統社團 再被「廢止依親居留許可」喊被迫害

錢麗日前遭註銷戶籍，還強調勞健保還是能繼續保，現在被取消依親居留。（翻攝錢麗臉書）

筆電大廠華碩中配員工錢麗，在公司四處檢舉同事與主管「支持台獨」，還鼓吹「武統台灣」、「懲治台獨」等行為，今年8月25日遭廢止台灣身分及戶籍，但以依親居留留在台灣，不過她未謹言慎行，在「中國人民解放軍」社團每天張貼「統一計時打卡」。錢麗在臉書證實，依親居留身分也遭移民署、陸委會廢除，聲稱遭到民進黨迫害，將於30天內提出行政訴願。

錢麗在華碩供應鏈管理部門任職期間，以中國《反分裂法》為依據，指控華碩執行長許先越與同事「支持台獨勢力媒體」，涉嫌「分裂國家罪」，還經營中國人民解放軍」臉書社團，鼓吹武統、消滅中華民國主權，經檢舉、內政部機關審查，被依法註銷台灣戶籍。

廣告 廣告

錢麗被註銷台灣戶籍，開直播稱其立場為「反對台獨」、「支持和平統一」，指自己只是在「中國人民解放軍」社團，發出軍事帳號會發的戰鬥機型號並配上「統一」，自認被強扣支持武統帽子；她以依親居留身分留在台灣，仍持續在「中國人民解放軍」社團貼文，甚至從10月24日起每天在社團張貼「統一計時打卡」，要「兩岸億萬人民歷史見證」，推進「祖國統一大業」。

錢麗在臉書透露，陸委會和移民署繼2025年8月28日註銷她的戶籍後，12月1日又再次廢止她的依親居留許可。她痛批民進黨利用媒體輿論霸淩定罪、扣武統帽子，羅織構陷危害國家安全和社會安定之虞，對此表示嚴厲譴責，將在30天內提起行政訴願，維護自身合法權益。





更多《鏡新聞》報導

伏擊夏天倫！嫌犯自稱「夜店前員工」卻無紀錄 手機只有律師電話

李有宜退黨、黃國昌淡回「一切祝福」 周軒狠酸：民眾黨絕對零度

侯漢廷拋男女皆兵、服役2年 被吐槽「只當12天補充役」：笑死