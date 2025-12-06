中配錢麗返中後開嗆 梁文傑：成為再申請來台判斷標準

中國籍配偶錢麗因涉及宣揚武統台灣等言論，被廢止依親居留許可。錢麗日前已自行搭機出境，返回中國，但之後透過臉書控訴台灣政府。陸委會副主委梁文傑今天(6日)上午出席一場活動時受訪，被問及此事。梁文傑強調，回中國是錢麗自己的選擇，至於日後是否再申請來台，要看她自己決定；但梁文傑提醒，錢麗的任何言論都將是她未來申請時的判斷標準。

梁文傑：『(原音)我們是按照兩岸條例做出相關的處置，那她自己要怎麼說，我們沒有什麼特別意見，但是她現在所說的任何話、所發表的任何言論，都會成為她未來如果想要再申請來台灣的一個判斷的基準。』

另外，民眾黨立委劉書彬日前建議以「宣誓效忠」取代放棄國籍，梁文傑則重申必須先明確界定其法律效力再討論。