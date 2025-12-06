中配錢麗返中首發聲！竟「翻牆」嗆台灣：不健康

政治中心／楊佩怡報導

中國配偶錢麗因經營解放軍粉專「宣揚武統」，遭認定危害台灣國家安全與社會安定之虞，繼日前被註銷台灣身分與戶籍後，又被相關機關決議廢止其「依親居留」，狀態退回至「停留」，不僅不能工作，也無法用健保，並在2日傍晚火速前去華碩辦理離職。不過就在今（6）日，錢麗特別「翻牆」到臉書發聲了。





中配錢麗翻牆發文稱她臨時改機票，已在3日返回中國。（圖／翻攝自錢麗臉書）

中配錢麗今（6日）在臉書發文回應社會各界，她表示依台當局移民署廢止依親居留無工作權規定，以在12月2日晚間去華碩辦離職手續。而移民署給予停留時間是到2026年的12月1日，許可證期限內只可出境1次，若想再次入境台灣，就需要移民署核准。接著她批評台灣政府，「鑒於台灣社會已被民進黨台獨政權，營造的仇恨、對立、反中抗中社會氛圍包裹」。

錢麗不僅在文中痛批台灣政府，甚至放話稱等台灣人能「理性傾聽」後，她才回台。（圖／翻攝自錢麗臉書）

更指出社會大眾已無冷靜、理性、客觀溝通的可能；因此她處理完台灣的生活事務與規劃家人照顧後，將原訂在春節返中探親的機票，臨時改期，「已於12月3日晚間從松山機場離開台灣，順利回到大陸，規劃先休息一段時間」。錢麗更稱經過體驗台灣政府「九個月行政暴力，與部分民眾網上交流」，得出1結論：「瞭解到台灣社會已處於不健康的治理氛圍，社會大眾需要時間來冷靜，待大家能理性傾聽再回台」。

最後錢麗強調，她會再持續跟進相關案件，並會不定時在臉書和社團與網友們互動交流。錢麗也感謝默默關心她的家人和朋友，並呼籲社會大眾給予台灣家人安心生活的空間，直喊：「這才是一個成熟文明社會該有的樣子」。

中配錢麗經常在臉書社團公開支持武統，遭不少網友檢舉。（圖／翻攝自中國人民解放軍臉書粉專）









