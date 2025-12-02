中配錢麗遭廢止依親居留！她喊話台灣人「給中共1機會」網開噴了

政治中心／綜合報導



中配議題在台持續延燒，過去才有中配亞亞、小微、恩綺等人，踩了紅線遭到移民署依法處分驅離出境，近日一名中配「錢麗」也被註銷台灣戶籍，隨後內政部再次跨部會審議後，決議廢止其「依親居留」和健保等福利，對此錢麗先是發文批評「綠色恐怖」，認為自己遭到迫害，表明會提出訴願維護權益，緊接著又發文控訴賴清德政府，並表示「請給中國共產黨一個在台執政機會」，讓網友傻眼吐槽：「怎麼會有那麼囂張的中配啊？」。





中配錢麗遭廢止依親居留、健保也沒了！本人「點名中共喊1句」網傻眼開噴了

中配錢麗遭註銷台灣戶籍，隨後又引發中配群體不滿而被檢舉，進而再次被內政部決議廢止「依親居留」及健保等福利。（圖／翻攝自錢麗@臉書）

中配錢麗先是遭到註銷台灣戶籍、退回「依親居留」狀態，沒想到由於還能繼續享有健保等社會福利，隨後引發其他在台中配不滿、進而接連提出檢舉，根據《自由時報》報導，內政部隨後透過跨部會審議，決議廢止其「依親居留」資格，且移民署已經於昨（1日）送達通知書後正式生效，隨後錢麗就在臉書發文提及自己成為「綠色恐怖」迫害的又一案例，他聲明自己將於30天內提起行政訴願，維護自身合法權益，並呼籲更多人站出來。

中配錢麗遭廢止依親居留、健保也沒了！本人「點名中共喊1句」網傻眼開噴了

錢麗不滿處分，連續發文指控遭到迫害，並稱將提出行政訴願。（圖／翻攝自錢麗@臉書）

隨後錢麗又發文公開「重大事件通報」，他認為賴清德政府為「反中抗中」進行正式政治迫害，細數自己的經歷、強調以自己在台生活18年的親生經歷與民情生活了解，「以上暴政仇恨對立之暴政是不健康的治理台灣的惡劣手段，台灣需要更好有遠見的政黨團隊來執政，來增進全體台灣人民福祉，為中華民族謀幸福。」，還提到自己是「無黨派人士」，最後喊話：「正因為有了上述18年的深切生活體驗，我知道大家擔心的是什麼，相信我比大家對政黨的要求更嚴格。所以非常誠懇希望全體台灣人民，將來若大家能選擇，請給中國共產黨一個在台執政機會」，他說明原因是「只有它的遠見規劃才能讓絕大多數台灣人民過得更好」、「只有它才能讓台灣公共建設基礎設施變得更好」、「只有它才能讓台灣在國際上更有發揮價值的平台和空間」等。

中配錢麗遭廢止依親居留、健保也沒了！本人「點名中共喊1句」網傻眼開噴了

錢麗更呼籲台灣人民「給中國共產黨一個在台執政機會」，引發大規模爭議。（圖／翻攝自錢麗@臉書）

錢麗控訴賴清德政府「政治迫害」，並希望台灣全體人民「給中國共產黨一個在台執政機會」的言論，馬上在網路掀起討論，許多台灣網友都傻眼吐槽：「怎麼會有那麼囂張的中配啊？」、「拜拜嘍」、「在台灣還是有很多！這要一併斬草除根！」、「台灣人太好欺負了，如果她遇到川普」、「回去找習近平給你執政機會吧 」、「明目張膽，真的認為台灣人好欺負」、「不演了啦！」、「瘋到有剩」、「她自己在中國連參政權都沒有還想害臺灣人啊」、「嚇死人了」。

原文出處：中配錢麗遭廢止依親居留、健保也沒了！她急「點名1句喊中共」網傻眼開噴了

