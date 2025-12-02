中配錢麗遭廢止"依親居留"! 健保及工作權取消

政治中心／綜合報導

中國配偶同時也是華碩員工的錢麗，因宣揚統一言論先前遭廢止台灣身分及戶籍，不過她今年十月持續在臉書上發出統一打卡計時，內政部近日決議，將她的依親居留轉為停留許可，等同於錢麗不能在台工作及享受健保，綠委直言，錢麗根本就是一個不知感恩、是非不分的白眼狼，被驅逐剛剛好而已。

華碩中配員工錢麗（10.31）：「你以為大陸飛彈是對著你台灣嗎，不需要，台灣就這麼小一點，不需要費那麼多飛彈對著你，你有什麼好打的。」

中國配偶錢麗，開直播大談兩岸統一，日前因為經營解放軍粉專，宣揚武統言論，遭我國撤銷台灣身分和戶籍，不過錢麗似乎沒在怕，十月底還在臉書上發出統一計時打卡，最終內政部等相關部門決議，廢止錢麗在台的依親居留。





聲源：華碩中配員工錢麗：「對我來講因為我是一個，比較弱勢的民眾，那你政府用這種強制註銷我戶籍，那就是很暴力很武力的東西，計時打卡這部分，你們的宣傳也說統一，好像就是大陸來侵略台灣，就搞成好像是武力等等，所以這個其實是一種認知上的不同，還有就是雙方的一些誤解。」

立委（民）王定宇：「對於錢麗這樣子的言行讓人家搖頭，她根本就是一個不知感恩，是非不分，按照中國話講就是一個白眼狼，這種人台灣驅逐她剛剛好而已。」

依照兩岸人民關係條例，中配結婚依親居留就能工作，居住滿六個月可享健保，如今錢麗的依親居留遭到廢止，工作權和健保都面臨取消，她在自己臉書喊冤，強調會依法採取行政救濟，30天內提起行政訴願，維護自身合法權益。





立委（民）沈伯洋：「現在說要消滅中華民國，要消滅台灣結果因為這樣被處置，結果也說是迫害，我覺得這是一個非常不好的習慣，我們法治已經建立起來，其實大家應該要遵守遊戲規則，進入到民主程序裡面，而不是用非法的主張。」

錢麗遭撤銷居留權，1號起正式生效，她任職的華碩公司回應，人資部門正聯繫並請示政府單位，依規處理後續勞動關係。住在台灣、呼吸民主空氣、享受社會資源，卻砲口向內，宣揚武統絕對不屬於言論自由。

