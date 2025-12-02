中配錢麗遭廢止「依親居留」生效了！無法工作、用健保

政治中心／周孟漢報導



中國配偶錢麗因經營解放軍粉專「宣揚武統」，遭認定危害台灣國家安全與社會安定之虞，已被註銷台灣身分與戶籍，從定居狀態變為「依親居留」，不過仍有很多中配看不慣她的極端言行向政府檢舉，盼政府能取消錢麗的居留權，如今內政部等機關再度對此進行審議，最終決定廢止依親居留，退回至「這1狀態」不僅不得使用健保，也無法進行工作。





中國配偶錢麗因「鼓吹武統」遭取消戶籍。（圖／翻攝錢麗臉書）





回顧中配錢麗爭議，由於她為臉書社團「中國人民解放軍」管理員，該社團經常發表主張武統，還有以軍事消滅中華民國主權的言論，內政部等機關日前認定，錢麗言行有危害台灣國家安全與社會安定之虞，廢止定居許可，在台狀態變更為「依親居留」；民團也呼籲應註銷其居留權，將她驅逐出境。

錢麗過去曾在臉書社團「中國人民解放軍」，發布統一計時打卡。（圖／翻攝自臉書社團「中國人民解放軍」）





不過，即便錢麗變為依親居留，依舊保有在台灣的居留權，也能使用健保，讓不少在台灣中配看不下去，認為罰太輕，再度向政府檢舉，盼政府能取消錢麗的居留權。根據《自由時報》報導，內政部等機關近來再次進行跨部會審議，最終決議「廢止依親居留權」，狀態退回至「停留」，不僅無法使用健保，也無法工作；值得一提的是，此決議在昨（1）日移民署送交書面資料給錢麗後，就立即生效。

錢麗發文痛批這是「綠色恐怖」。（圖／翻攝自錢麗臉書）





眼看自己在台灣無法用健保，也無法工作，讓錢麗氣得在臉書發文，痛批「見證綠色恐怖-民進黨又一暴政事實案例」，認為自己是「被民進黨政治迫害、違法註銷戶籍、加廢止依親居留的台灣人民」，認為執政黨用媒體輿論霸淩定罪、扣武統帽子，羅織構陷危害國家安全和社會安定之虞，並透露將於30天內提起行政訴願，維護自身合法權益，呼籲受迫害者與她連絡，共商維權事宜。





