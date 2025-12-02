中配錢麗遭廢止「依親居留」 華碩回應工作去留問題

華碩。(記者卓怡君攝)

〔記者卓怡君／台北報導〕任職於華碩的中國配偶錢麗因經營臉書粉絲專頁「中國人民解放軍」，宣揚武統，內政部等機關審議後，認定她的行為有危害台灣國家安全與社會安定之虞，註銷她台灣身分與戶籍，之後內政部等機關再次跨部會審議後，決議廢止她的依親居留，移民署昨天送達通知書後正式生效，依法不得使用健保，也不能工作。

外界關心華碩是否會對錢麗的工作進行任何處理措施，華碩對此做出最新回應，華碩表示，人資部門正在聯繫並請示政府單位，公司將恪遵主管機關決議，依規處理後續勞動關係。

