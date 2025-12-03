中配錢麗遭除籍再放話！綠委神回一句酸爆

▲中配錢麗因宣揚武統、吹捧中國解放軍，遭註銷台灣身分與戶籍，近日正式取消其居留權。（圖／翻攝自錢麗臉書）

[NOWnews今日新聞] 中配「錢麗」因在社群上公然鼓吹武統、歌頌中國解放軍，再加上她在華碩任職期間，竟以中國法律為依據，檢舉同事與主管，種種行徑引發巨大反彈；經內政部門審議後，決議廢止錢麗的依親居留資格，這讓她極度不滿，開嗆：「應給中國共產黨一次在台執政的機會！」對此，民進黨立院黨團書記長陳培瑜也發聲回應了。

對於錢麗宣稱將提出行政訴訟，陳培瑜今（3）日接受媒體訪問時表示，錢麗日前因鼓吹武統、吹捧解放軍而遭撤銷戶籍、恢復為居留身分，卻仍指控台灣政府對她不公，昨日又在社群上高喊：「應給中國共產黨一次在台執政的機會，只有他們的遠見與規劃，才能讓多數台灣人民過得更好！」讓外界譁然。

陳培瑜反酸，錢麗在台灣大肆發表「熱愛台灣民主」的各種言論，若日後回到中國，「不知道會不會被清算？」她強調，錢麗現在所擁護的台灣健保、言論自由，甚至可以公開痛罵總統與行政部門的權力，「我相信，妳回到中國之後，這一切都會消失」。

陳培瑜直言，或許錢麗此舉根本是在替台灣向中國人民推廣民主制度，「這相當難得，也算是替台灣說真心話」。她提到，只要錢麗願意接受民主自由、放棄武統立場，台灣人民一定會張開雙臂歡迎她。

至於錢麗聲稱，共產黨統治也是台灣人的一種選擇，陳培瑜則認為，相關評價應由錢麗自己反思，她強調，錢麗自小在中國成長，接受的是「洗腦式思維」，共產黨的好與不好，錢麗的親友最清楚不過。

針對錢麗指控被台灣社會「誤解」，讓她感到很委屈，並聲稱「中國沒有鼓吹仇恨」，陳培瑜嚴詞駁斥，稱這是典型的「打人的喊救人」，完全是中國式話術，她反問：「中國沒鼓吹仇恨，那為何天天說要武統台灣？共軍為何每天繞台？海纜為什麼頻頻斷線？」陳培瑜強調，這些行為明眼人都看得一清二楚。

