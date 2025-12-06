中配錢麗離台再開嗆！ 梁文傑：言行將成申請來台考量

政治中心／綜合報導

中配錢麗因為鼓吹武統，被撤銷台灣戶籍，他今天特地"翻牆"在臉書po文證實，12/3已經離開台灣回到中國了，再嗆民進黨政府營造抗中氛圍，等大家理性再回來。陸委會副主委梁文傑冷回，錢麗發表的任何言論，都會成為他再申請來台的判斷基準。

中配錢麗離開台灣了！他特地"翻牆"用臉書po文，證實已經回到中國，但不忘再嗆民進黨營造仇恨、抗中氛圍，自認被違法註銷戶籍、違法廢止依親居留，等大家冷靜理性他再回來，相關行政訴訟將持續進行。

陸委會副主委梁文傑：「我們是按照兩岸條例，做出相關的處置，他現在所說的任何話，所發表的任何言論，都會成為他未來如果想要，再申請來台灣一個判斷的基準。」

陸委會副主委梁文傑。（圖／民視新聞）





錢麗因為經營中國解放軍粉專，鼓吹武統台灣，遭廢止依親，12/1又被內政部撤銷戶籍，不能用台灣健保也不能工作，12/2他就去華碩辦理離職，12/3晚間搭機離台，陸委會考量到，錢麗的丈夫長年在海外工作，夫家有公婆、小孩需要照顧，並沒有將他強制驅離。

中配錢麗已經離台。（圖／民視新聞）







陸委會副主委梁文傑：「我們是給她停留的機會，但是她自己的選擇她是選擇先回去，那她至於未來，會不會再申請回來那是看她自己。」

中配錢麗（10.30）：「如果你沒有任何證據，你是不可以讓我離開台灣的。」

曾嗆台灣政府不能讓他離開！錢麗依法可以再申請來台，但需要經過審核，他也是繼亞亞和小微之後，第三個被廢止台灣身分的中配，事關台灣主權，沒有模糊空間。

