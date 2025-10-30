中配錢麗鼓吹武統「檢舉華碩CEO挺台獨」 陸委會今證實已除籍

陸委會今向立委首度證實，已於8月25日請內政部移民署廢止錢女的台灣身分及戶籍。

筆電大廠華碩爆出中國籍配偶員工「錢麗」在公司內四處舉報同事與主管「支持台獨」、甚至主張「懲治台獨」、鼓吹「武統台灣」等行為。陸委會今（30日）首度證實，已於8月25日請內政部移民署廢止錢女的台灣身分及戶籍，使其回復為居留身分，並於8月28日完成戶籍廢止程序。

今年3月12日本刊揭露，錢麗在華碩供應鏈管理部門任職期間，對公司事務頻頻指指點點，甚至不滿華碩主管接受《三立新聞》採訪報導，竟以中國《反分裂法》為依據，指控華碩執行長許先越與同仁「支持台獨勢力媒體」，涉嫌「分裂國家罪」。她更在公司要求電梯播放的新聞不得出現「挺台獨」內容，還建立解放軍粉專，公開鼓吹武力統一台灣。錢女一連串行為令人瞠目結舌，已讓她成為華碩集團的頭疼人物。

民進黨立委王定宇今在立法院外交及國防委員會質詢指出，中配錢麗不僅在台灣境內引用中國法律檢視同事、上級，甚至將相關言論向中國檢舉，以違反中國法律為由威脅他人。王定宇強調，這樣的行為已逾越台灣法律底線，是用中國法律恐嚇中華民國公民。

陸委會副主委沈有忠回應表示，錢麗案經陸委會與相關部會多次討論後，決定依法處理，並於8月底完成廢止其台灣身分與戶籍程序。至於是否為首例，沈有忠表示，「其實已經有好幾例類似情況」。

王定宇指出，台灣對新住民一向友善，但若來台目的不是融入社會，而是「要消滅這個國家」，依法可撤銷其國籍或身分。他強調，台灣不同於中國，依法行政、給予答辯機會，是文明國家的展現。

此外，王定宇也在同場質詢時提及，國內部分行庫疑似使用遭中國滲透的KYC資料庫，導致台灣軍方人員個資被中國制裁。他表示，這不是個案，而是資料庫「染紅」問題。國安局副局長陳松吉回應，行庫應排除中方惡意名單，國防部也已針對個案處理。王定宇則要求金管會下週召集各行庫、壽險公司協調，建立防滲透機制，防止類似事件再發。

