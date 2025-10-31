中配錢麗鼓吹武統！還檢舉同事台獨遭除籍 陸委會認：不排除驅逐出境

記者楊士誼／台北報導

華碩中配員工「錢麗」在公司內四處檢舉同事與主管「支持台獨」，並開設粉專鼓吹武統、吹噓解放軍的偉大。陸委會副主委沈有忠透露，8月25日已請移民署廢止錢女的台灣身分及戶籍，回復為居留身分，並於8月28日完成戶籍廢止程序。陸委會主委邱垂正今（31）日表示，遺憾錢麗持續講出傷害台灣人民的言論，而他也坦承，陸委會不排除將錢麗驅逐出境，但仍須依法、依程序走。

對於錢麗案，邱垂正表示，錢麗已經取得台灣人身份，也在台灣生活很久，因為經營這個「中華人民共和國解放軍」的臉書網站那，還有用中國的法律恫嚇公司同仁等，被內政部聯審會以兩岸條例第18條取消他在台灣的身份證，本來是定居，擁有定居資格，現在則是居留的身份。

邱垂正坦言，蠻遺憾錢麗持續又講了一些傷害台灣人民情感的言論，也持續訴諸中國法律恫嚇、傷害台灣的人民情感，並發表武統言論傷害台灣，持續的引發對立，「我們真的很遺憾」。他也表示，陸委會最近收到很多民眾的陳情還有檢舉，相關單位會依照兩岸條例等規定，對錢麗持續依法處理她。媒體追問，陸委會不排除將錢麗驅逐出境？邱垂正表示「是」，然我國是民主法治國家，依法還有程序要走。

邱垂正強調，絕大部分中配都認同這塊土地，都在這塊土地安居樂業，都不會像錢麗這樣。錢麗案是個案，他呼籲不要對其他的中配有標籤化的看法。

至於憲法的規定，是否宣告台灣人等於中國人，邱垂正表示，「憲法有中國人的規定嗎？擁有中華民國國籍是中華民國國民，我沒有意見」；對於普丁是否為獨裁者，邱垂正也強調，一般國際社會都是這樣認為，普丁已經連續執政十幾年，大家都認為他是一個獨裁者。

