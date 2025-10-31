中配錢麗鼓吹「武統」遭除籍 邱垂正：將開聯審會 「不排除驅逐出境」

一名中國配偶錢麗，在社群媒體常發表武統、以軍事威脅解放或支持中共政權統一台灣。陸委會認為危害台灣國家安全與社會安定，廢止錢麗定居許可及註銷台灣戶籍。陸委會主委邱垂正今天(31日)受訪強調，將召開聯審會議，不排除驅逐出境。

一名任職於華碩供應鏈管理部門的中國籍配員工錢麗，被媒體爆料，指控公司主管支持台獨勢力，也常於臉書社團貼文，發表武統或以軍事威脅解放、消滅中華民國主權，或支持中共政權統一台灣。

對此，陸委會表示，本案經過主管機關內政部邀集相關機關審查，認定錢麗的言行有危害台灣國家安全與社會安定之虞，依照相關辦法廢止定居許可，註銷其台灣戶籍。不過因錢麗婚姻關係仍存在，即便遭除籍後，依法還是可以長期居留在台，工作和勞健保也不受影響。

廣告 廣告

陸委會主委邱垂正31日受訪時表示，錢麗原先已取得台灣定居身分證，但因經營「中華人民共和國解放軍」臉書社團，並以中國法律恫嚇公司同仁，相關言行被認定有危害國家安全與社會安定之虞，內政部聯審會依《兩岸人民關係條例》第18條撤銷其定居資格，改回居留身分。

媒體追問邱垂正，之前中配亞亞、恩綺也是宣揚武統遭限期出境，陸委會是否也會依同樣標準審視錢麗？

邱垂正表示，陸委會除了依法，還要走程序，召開聯審會議，不排除驅逐出境。他說：『(原音)因為我們最近也收到很多民眾的陳情，還有檢舉很多，所以我們相關的機關也會依照我們現有的兩岸條例第18條，還有相關的執法，對錢麗持續的依法來處理她的事情。(媒體：是不是不排除驅逐出境？)』是，是，我們要聯審會，因為我國是一個民主法治的國家，我們說依法還要走程序。』

邱垂正強調，絕大部分的中配都是認同這塊土地，都在這塊土地安居樂業，都不會像錢麗這樣的一個作為。所以只有她這個個案，盼各界不要對其他的中國配偶有這種標籤化的看法。(編輯：陳士廉)