中配錢麗「遭廢止依親居留」喊司法迫害！綠黨團酸爆 華碩回應了

中配錢麗遭廢止依親居留，華碩最新回應談論她的去留。（翻攝自臉書@錢麗、本刊資料照）

任職於華碩工會的中配錢麗因經營粉專宣揚武統，且公司四處檢舉同事與主管「支持台獨」，先前遭廢止台灣身分與戶籍，如今再遭廢止居留許可。孰料，她今發文聲稱遭賴清德政府政治迫害，還表示「若大家能選擇，請給中國共產黨一個在台執政機會」。外界關注，華碩對錢女的工作進行任何措施，華碩回應了。

錢麗在華碩任職期間，以中國《反分裂法》為依據，指控華碩執行長許先越與同事「支持台獨勢力媒體」，她還涉嫌「分裂國家罪」經營臉書社團「中國人民解放軍」宣揚武統、消滅中華民國主權，經檢舉、內政部機關審查，依法註銷其台灣戶籍。事後，她以依親居留身分留在台灣，卻仍持續發文，還從10月24日起每天在社團張貼「統一計時打卡」，要「兩岸億萬人民歷史見證」，推進「祖國統一大業」。

隨後內政部等機關再次跨部會審議後，決議廢止錢麗的依親居留，移民署昨（12月1日）送達通知書後正式生效，依法不得使用健保，也不能工作。錢麗今（2日）發文先談入職華碩，接著話鋒一轉稱「台灣地區賴清德政府」為反中、抗中，「政治迫害」普通台灣大眾與企業員工。她痛批，陸委會與移民署繼8月28日註銷她的戶籍後，12月1日又再次廢止她的依親居留許可。她表示將在30天內提起行政訴願，維護自身合法權益。

錢麗發文聲稱會提起訴願。（翻攝自臉書@錢麗）

「以我在台生活18年的親身經歷與民情生活了解，以上暴政仇恨對立之暴政是不健康的治理台灣的惡劣手段，台灣需要更好有遠見的政黨團隊來執政，來增進全體台灣人民福祉，為中華民族謀幸福。」自稱是無黨派人士的錢麗卻喊話「誠懇希望全體台灣人民，將來若大家能選擇，請給中國共產黨一個在台執政機會，因為只有它的遠見規劃才能讓絕大多數台灣人民過得更好，也只有它才能讓台灣公共建設基礎設施變得更好。」

民進黨立法院黨團對錢麗的言論相當不以為然。（翻攝自臉書@民進黨立法院黨團）

對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱直言，「史無前例的錢麗」講了史無前例的話，她能否在中國批評習近平，大家都非常清楚。兼任副幹事長的立委沈伯洋也表示，錢麗說要消滅中華民國、消滅台灣，相信每位國民都知道這是非法行為，更譴責不能做非法的事情就說是司法迫害，這1年來包含貪汙、偽造文書、詐欺均稱是司法破壞，這是不好的習慣。

由於錢麗已被廢止依親居留，依法不得使用健保與工作，據《自由時報》報導，外界就關心華碩是否會對錢麗的工作有進行任何處理措施？華碩表示，人資部門正聯繫並請市政府單位，公司將恪遵主管機關決議，依規處理後續勞動關係。

