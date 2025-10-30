中配錢麗「鼓吹武統」遭取消戶籍 陸委會：留台原因未消失、目前訴願中
記者盧素梅／台北報導
筆電大廠華碩女員工、中國籍配偶錢麗，多次在公司內部主張「武統台灣」，還向中共指控華碩執行長、同事和媒體違反中國「反分裂法」、發表「懲治台獨」言論等，陸委會今（30）日證實，由於該名陸配的言行有危害國家安全和社會安定之虞，已依照相關辦法廢止其台灣身分及戶籍，不過，案件目前還在訴願當中。
陸委會下午舉行例行記者會，對於中配錢麗主張「武統台灣」言論，，陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，本案經主管機關內政部邀集相關機關審查，認定該名陸配言行有危害國家安全和社會安定之虞，所以依照相關辦法，廢止其台灣身分及戶籍。但由於該名陸配原先居留在台的原因並未消失，也就是婚姻關係仍存續中，所以還是可以長期居留，工作許可及勞健保都不受影響。
梁文傑透露，錢麗是被人檢舉的，原因有非常多項，其中一項是經營臉書社團「中華人民解放軍」，這個粉專常發表主張武統，還有以軍事消滅中華民國主權的言論。
梁文傑指出，台灣跟對岸的關係是非常特殊的，一方面有交流的需求，但一方面也有自我保衛的需求，才會有《兩岸關係條例》這套特殊的法律，「可以讓你定居，又可以把你的定居身分撤銷，行政機關就是按照相關規定來依法行政。」
梁文傑強調，當事人也有按照法律來爭取自己權利的管道，所以案件目前是在訴願當中。那未來如果他訴願不成，她還可以走行政法院。
