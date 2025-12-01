中配長輩「依親納保」加重健保負擔 鍾佳濱：台灣社會關注公平性

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱。(記者王藝菘攝)

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院國民黨團提案修法，擬將中國籍配偶取得身分證年限由現行6年縮短為4年，引發外界質疑中配長輩若「依親納保」恐加重健保負擔。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今回應媒體提問時強調，在使用國內健保資源時，「我想公平性是社會所關注的，不分你是僑民還是中配。」

衛福部長石崇良日前強調，爭議關鍵不在於入籍年限，而是在現行制度下，中配與其他國籍配偶在「依親納保」規定上的差異，有違公平正義。中配取得我國籍後，70歲以上父母可依親來台設籍，居留滿6個月即可加入健保，但其他國籍配偶父母只能以探親身分來台，無法依親設籍，不具納入健保資格，兩者待遇不同。這樣的差異並非源自健保法，而是其他相關法律設計，造成納保權益不公平。

對於上述規範的法律適切性，鍾佳濱表示，根據憲法增修條文第11條，自由地區和大陸地區人民之間的交流，另以法律定之。當年在此一條文制定時，是前總統李登輝時代，李前總統曾說過，台灣和大陸是一個特殊的國與國關係，因此，這個法律就是將大陸地區人民視為和台灣人民有一個特殊的關係。

鍾佳濱指出，這樣的特殊性，都已表達在「兩岸人民關係條例」裡面，因此中配也好，或是其在台權利等，其實和其他純粹的外籍人士有些微差別，這是在兩岸人民關係條例架構下，根據憲法增修條文所訂的規定，這一點國人非常清楚。

鍾佳濱也說，包括國人、旅居國外的僑民等，在使用國內健保資源時，台灣社會也非常關注，旅居國外的僑民是不是也有盡到公平負擔的義務，「我想公平性是社會所關注的，不分你是僑民還是中配。」

