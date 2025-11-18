中配開直播「拍小學生」挨告！竟還囂張嗆家長 北檢不起訴理由出爐

即時中心／黃于庭報導

家長心慌慌！今（2025）年5月時，有名中配於台北市某國小附近直播，清楚拍攝未成年孩童的臉，民眾見狀擔心影響校園安全，上前制止，竟遭其回嗆「為什麼不能拍」，全案後續依妨害秘密等罪嫌移送偵辦。不過北檢偵查後，認定劉女行為不符《個資法》構成要件，今（18）日做出不起訴處分。

回顧整起事件，民進黨台北市議員許淑華於臉書揭露，民生社區一帶疑似有名中國抖音直播主，對著小學生近距離拍攝，畫面當中不僅出現「台灣現場直播」字眼，還介紹各學校周邊環境，將小孩子的臉拍得清清楚楚；更過分的是，該直播主無視家長勸阻，還反嗆「為什麼不能拍」，直到民眾報警才關直播。

對此，警方循線調閱監視器，發現涉案者為住在附近的中配，並約談其到案說明。劉女供稱，她只是分享在台日常生活，紀錄當地風土民情，沒有不法意圖，全案依《刑法》妨害秘密罪、《兒童及少年福利與權益保障法》，移送台北地檢署偵辦。

檢方指出，從畫面中無法辨別劉女拍攝對象之身分，且她未蒐集可直接、間接識別個人資料，直播內容也難認為竊錄更衣、如廁等高度隱私行為。

此外，就算劉女拍攝未經當事人同意，不過該地點未構成妨害秘密罪載明「非公開活動」要件；另依現場監視器畫面，劉女離開國小後仍一路拿著自拍棒拍攝，行經民生東路、健康路、光復北路，拍攝行為與隨手紀錄生活相符。綜上所述，檢方認劉女行為不符合《個資法》構成要件，最終做出不起訴處分。

