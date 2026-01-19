中配關關遭驅逐！曾嗆「遲早紅旗插滿台灣」 移民署廢止居留許可

政治中心／黃韻璇報導

中配「關關」因武統言論遭移民署取消在台居留權。（圖／翻攝自小辣椒抖音）

去年亞亞、小微、恩綺等多位中配，因為涉及武統言論，遭移民署廢止其依親居留許可及長期居留許可，要求離境。如今中配「關關」也因在抖音上拍影片喊「遲早紅旗插滿台灣」等言論遭檢舉，遭移民署取消中配居留權，16日她在抖音透露過兩天就要離開台灣，沒多久後又PO出自己搭飛機離台的畫面，喊話小孩「或許統一那天才能相見了，媽媽永遠愛你們」。

去年3月有網友在Threads發文挖出另一位中配「關關」，同樣是在抖音上PO出許多在台灣的影片，在個人資訊欄寫道「來自廣東生活在台灣」，並標注「理財金融業」，網友挖出關關曾在2023年10月1日中國國慶日時PO影片，寫著「遲早紅旗插滿台灣」、「早點統一台灣，忍不下去了」、「希望五星紅旗早點飄揚在中國寶島」等言論。此外，關關還曾在2023年12月13日PO出一個「大陸人都想來灣灣定居」的影片，並在影片中表示「你們是賤民嗎」；2024年10月17日PO影片喊「台灣是中國領土不可分割的一部份」，網友都貼出相關影片截圖。

網友挖出關關過去影片。（圖／翻攝自Threads）

據《自由時報》報導，移民署已經廢止關關的居留許可，據了解「關關」從中國廣東嫁來台灣，原本姓關因此抖音名稱叫「關關」，曾在抖音上發表「遲早紅旗插滿台灣」等言論遭檢舉，還嗆「台灣是中國不可分割一部分」、「忍不下去了，再不統一，我們要被整毒死」等，去年遭到民眾檢舉，之後關關為了躲避追查，將抖音上有爭議的影片刪除，並將名字改成「小辣椒」想避風頭，不過仍被發現就是同一人。

中配「關關」因武統言論遭移民署取消在台居留權。（圖／翻攝自小辣椒抖音）

目前關關的抖音名字改成「小辣椒helin嫁台離異單親媽媽」，16日她PO出影片稱，「今天我再次踏上台北馬場町，可能我再次踏上這片土地時，就是解放之時，再過兩天我就要被迫離開與女兒分離」，接著她怒嗆內政部長劉世芳、高檢署檢察官陳舒怡是「台獨頑固分子」、「台獨打手幫兇」，稱他們以她矮化國家、恐有國家不安定為由，剝奪了她的合法在台居留權，並繼續嗆「台灣不是國家，也永遠不可能成為國家」。

關關稱自己在2023年說過的話都被拿出來清算，自己只不過是每年國慶都發表想要統一的心願、到馬場町祭拜，就被舉報抓去問話。接著關關怒轟前夫及前夫家人，表示「我恨台獨教育，恨前夫家人對我女兒的仇恨教育和意識形態，我希望早日統一，爭取孩子回娘家看外婆」，最後關關喊話「希望不久的將來，台灣解放之時我會再與女兒相見，讓她知道她是堂堂正正的中國人，不要再受到阿公、小姑們的洗腦仇恨教育」。

