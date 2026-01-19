中配關關「揚言紅旗插滿台灣」遭廢止居留許可 劉世芳：按照兩岸條例

又有中配被趕出台灣！中國籍配偶「關關」因在網路上發表支持統一的言論，遭民眾檢舉，並被廢止居留許可。內政部長劉世芳表示，處理均依《兩岸人民關係條例》的規定，個案皆經聯審會議通過。

關關與丈夫離婚後，仍在社群平台發表宣揚統一的影片，曾放話「遲早紅旗插滿台灣」，甚至到馬場町祭拜共諜吳石，種種行徑最終導致她被廢止居留許可。

中配關關在社群平台發表宣揚統一的影片。圖／翻攝自小辣椒helin嫁台離異單親媽媽

被公安強關直播 中配「恩綺」痛哭：為祖國奉獻

先前已被遣返的「恩綺」回中國後當起直播主，頭戴印有五星旗的帽子、口中講著兩岸一家親，但仍想繼續「吃台灣豆腐」。日前開直播時，遭公安盤查並被要求關閉直播，當街崩潰痛哭，並多次向觀眾強調自己「為祖國奉獻」。直播中她還被帶回派出所，可見即便一心為祖國，生活也未必順利。

截至目前，已有五位中配被驅逐，理由大同小異，皆因宣揚武統，從恩綺到關關都成了前車之鑑。

中配恩綺被公安強制關直播，當街痛哭。圖／翻攝自YouTube九醬

台北／林宸頡 黃偉財 責任編輯／網路中心

