中配雙親依親納保 綠委籲討論適切性 藍指人數有限

國民黨立委擬修法將中配取得身分證年限從6年縮減為4年，由於中配70歲以上父母依親便可納保，引發健保公平性討論。民進黨立委沈伯洋(1日)表示，應先考量中配雙親依親規定的適切性。國民黨立委徐巧芯則說目前中配雙親依親人數不多，其中使用健保的人更屈指可數，影響健保的幅度有限。

依據兩岸人民關係條例，中配在台居住滿6年、取得台灣身分證後，其70歲以上父母可以申請在台定居，並設戶籍取得身分證，取得設籍後，在台居住滿6個月即可參加健保。

國民黨立委游顥提出「兩岸人民關係條例」修正案，擬將中配入籍年限從6年降為4年，引發健保公平性的討論，外界也關注是否修正兩岸條例，拿掉中配年滿70歲雙親來台依親規定。

民進黨立委沈伯洋1日受訪表示，健保的意義在於同一塊土地上生活的人若出現病症，可利用健保盡速就醫；若無健保，便可能因無法就醫導致傳染病擴大，危及整體國土安全。他認為應先考量中配雙親依親規定的適切性。沈伯洋：『(原音)不僅僅就是在於說健保到底能不能夠適用的公平問題，而是在更前階段，為什麼能夠依親？或者能夠比較長期的在這一邊居住？這個問題如果不先解決，後續才會討論到所謂健保的疑問。』

民進黨團幹事長鍾佳濱則指出，根據兩岸條例，給予中配的權利與其他國籍人士不同，包含中配的雙親來台依親可納健保，但更重要的是是否負擔相關義務。民進黨立委吳思瑤也表示若降低中配入籍年限，將衝擊健保，希望在野黨勿為特定族群滲透民主大開後門。

不過，國民黨立委徐巧芯認為目前中配雙親依親人數有限，且其中使用健保的人更是屈指可數，影響健保的幅度有限。徐巧芯：『(原音)當然現在可能民進黨政府他有很多各式各樣的理由，都是為了要去阻擋這個法案，可是我們就事論事來看，對於中國大陸的配偶依親來台的健保使用沒有要去更改的情況之下，每年的限額就是幾十人，那不會造成影響，以及我們也沒有要針對他去做放寬。』

國民黨立委洪孟楷則希望能公平討論相關制度，不要存在任何歧視，更不要用政治意識形態模糊焦點。(編輯：宋皖媛)



