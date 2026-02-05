「中配非外國人」民眾黨嗆賴清德無視高層共諜案、刁難新住民

民眾黨新科立委李貞秀2月3日宣誓就職。 圖：張良一 / 攝（資料照）

民眾黨中配立委李貞秀國籍爭議持續延燒，內政部長劉世芳今（5日）表示，內政部沒收到有關李的退籍中華人民共和國申請表影本，並沒完成全部的就職手續，已抵觸《國籍法》，已兩度發函給立法院，應由立院依法解職。民眾黨回應，依《憲法》及《兩岸人民關係條例》，中配人士並非「外國人」，卻又被要求依《國籍法》放棄「外國國籍」，法律邏輯矛盾；民眾黨也嗆，賴政府切勿敵我不分，無視府院黨高層諜影幢幢，卻頻刁難新住民。

民眾黨指出，針對劉世芳稱李貞秀有「雙重國籍」，但不回應是否承認中華人民共和國是獨立國家的說法。民眾黨說，民進黨政府意圖操弄李貞秀國籍問題作為廉價政治攻擊工具，自失立場進退失據，相關說法自相矛盾自曝其短已昭然若揭。

民眾黨強調，賴清德政府明知長居台灣且依法已入籍中華民國國籍者，欲放棄中國人民共和國國籍有其客觀難度，即使當事人依照程序提出申請，准駁權限皆為中國政府，與當事人主觀意願毫無關聯。

民眾黨表示，另依《中華民國憲法》及《兩岸人民關係條例》，中配人士並非「外國人」，既然依法不是外國人，卻又要求其依《國籍法》放棄「外國國籍」，法律邏輯自相矛盾。黨主席黃國昌也多次重申，一切依法行政，「法律怎麼規定就怎麼執行」，民眾黨不會無視法律，更不會陷入民進黨政府抹紅政治操作。

民眾黨說，前總統蔡英文執政期間，行政院陸委會曾於2021年10月13日發布新聞稿強調中華民國是主權獨立的國家，中華民國目前轄區台、澎、金、馬從未被中華人民共和國所統治，兩岸互不隸屬的主張，明確說明兩岸客觀事實，也是當前的台海現狀。因此，民眾黨呼籲賴清德政府恪遵憲法及兩岸人民關係條例相關規定，切勿敵我不分，無視府院黨高層諜影幢幢，卻頻頻刁難已在台灣落地生根的新住民，欺善怕惡之舉令人唾棄。

