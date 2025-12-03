中配靠3招大鬧華碩下場慘 錢麗誇張行徑全曝光

中配錢麗爭議鬧得沸沸揚揚，讓不少人摸不清到底發生什麼事，今年3月獨家踢爆此事的記者跳槽《民報》，還原整件事始末，更扯的是錢麗雖被迫離職，仍有華碩員工詢問錢與華碩共同執行長許先越有無血緣關係。

爭議一、抓三立報導指控華碩資助台獨媒體

錢麗為華碩基層員工，卻是高層眾所皆知的頭痛大人物，不過沒人敢對錢麗動手，深怕一不小心落得欺負員工的罵名。

時間回到2024年10月，華碩搭上AI（人工智慧）順風車，更延攬前戴爾大中華區總經理朱培蘭操盤AI伺服器業務，三立報導「華碩H200伺服器10月出貨」，這條新聞讓錢麗大鬧華碩高層。

華碩與多數公司一樣，把各媒體報導放在電梯裡的電視牆，讓員工隨時知曉公司最新近況，但錢麗寫上千字建言書下架三立，「播放三立新聞片段，等同支持台獨勢力、做大三立影響力。」

眼見華碩不願配合，錢麗變得更極端，將矛頭指向許先越，「放任公司播放三立片段，就是允許員工提供華碩資金資源支持台獨勢力媒體，涉嫌觸犯中國《刑法》第103條分裂國家罪第1款第4項及第5項⋯」

華碩高層看傻眼，「這不是業配新聞，哪來資金利益輸送問題。」有人看不下去，揶揄錢麗是時間管理大師，「上班時間緊盯電梯小螢幕播什麼，一邊寄信要Jonney（施崇棠）及各主管記住孔子說過哪些話，還在臉書經營鼓吹武統社團。」

錢麗（右）抓緊與大人物合影的機會。右為台北市長蔣萬安。（讀者提供）

爭議二、錢麗攀親帶故稱與許先越系出同源

弔詭的是，錢麗在公司裡對高層有說不完的意見和批評，但在員工之間卻展現截然不同的另一面。這件事要從2025年元月的華碩尾牙說起。

錢麗打扮花枝招展，穿著白毛鑲邊的大紅色披風，帶著珍珠面罩，直奔長官席位，成為全場焦點。錢找許先越攀親帶故，「我爸是錢家抱養的孩子，從血緣來看，我姓許、不姓錢，搞不好很久以前我們是一家人。」

有沒有人信以為真？華碩基層員工笑道：「公司和高層完全沒有證實，這種事聽過笑過就好了，沒人信以為真。」

錢麗砲轟遭拔依親居留權是「暴政」，30天內提起行政訴訟並向行政院要求賠償。（翻攝錢麗臉書）

爭議三、號稱組工會功臣包攬華碩所有功勞

不過錢麗對於華碩內部大小事，比任何人更上心，舉凡公司舉辦的活動、總部美食街，全部成為她為員工爭取的重大福利之一。華碩高層人士看不下去，嘆口氣連說好幾次：「這些都跟她沒關係。」

另一方面，錢麗看準資方不敢動勞方權益，聲稱2023年華碩組公司與她有關，不僅熱情邀請員工加入工會，更鼓勵總部以外事業體，效仿他們籌組工會爭取權益。

但錢麗爭議鬧得沸沸揚揚，華碩工會在3月已火速切割不想沾上關係。隨著中央認定錢麗言行有危國家安全，註銷其台灣身分與戶籍、廢止依親居留，不得使用健保，並終止在華碩的工作權，逼得她在2日傍晚包袱款款走人。