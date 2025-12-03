中配領普發現金1萬稱做不到承認中華民國！許智傑：可見民主台灣比獨裁中共好多了

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

一名來自四川、剛嫁到台灣4個月的中配YouTuber「若瑜」近日發布了領取普發現金1萬元的影片，卻說做不到承認中華民國是國家。對此，民進黨立委許智傑今(12/3)表示，這種少數中國配偶一定存在，法律也無可奈何，只能說臉皮很厚、不分善惡，但自己認為，也有許多中配是認同台灣的，因為台灣是自由民主多元的國家，比中共獨裁國家要好太多了。

民進黨立委許智傑，資料照

若瑜日前發布影片，表示自己已經到台灣4個月，已經領到普發現金的1萬元，並開心地向鏡頭展示一疊千元大鈔，底下的網友留言，表示領了1萬，就要承認中華民國是國家，若瑜卻回應：「錢我得拿、這要求做不到喔」，其言論也登上新聞版面，並引發社會討論。

廣告 廣告

許智傑表示，要領台灣的錢，卻又不認同中華民國台灣，這種少數中國配偶一定存在，法律對她也無可奈何，我們只能說她臉皮很厚、不分善惡。

許智傑說，但自己認為，也有許多中配是認同台灣的，因為台灣是自由民主多元的國家，比中共獨裁國家要好太多了。

更多FTNN新聞網報導

點名當年陳亭妃叛黨策動議長跑票！林俊憲：整件事賴總統都知道

川普簽字《台灣保證落實法案》！總統府回應曝光

宏都拉斯有望與我國重新建交？林佳龍給答案

