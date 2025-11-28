中配「六改四」牽動健保負擔 石崇良示警：高齡依親支出大於收入、恐有公平疑慮

衛福部長石崇良。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 中配入籍「六改四」爭議延燒，外界質疑放寬後，依親居留加保將加重健保負擔。衛福部長石崇良今（28）日回應，依親制度本身並非來自《健保法》，而是其他法規所設計；但若從公平性來看，「其他國籍居留者並沒有依親制度，唯獨中配有」，確實存在差異，且目前依親的族群多為高齡者，支出往往遠大於繳納額，必須謹慎面對。

立法院今日召開院會，持續針對行政院長卓榮泰施政報告進行質詢，石崇良於會前接受媒體聯訪。

石崇良表示，台灣本國民眾從年輕開始繳納健保費，等到老年才大量使用醫療資源，對健保制度具有長期貢獻；但中配依親居留使用健保部分，「高齡者若直接入籍後，立即使用健保」，在公平正義上引發不少疑慮。他強調，這部分若要調整，牽涉的並非健保法本身，而是其他主管法規，必須整體思考。

除了中配依親造成健保負擔問題之外，近親結婚六等改四等，有輿論擔心恐影響優生學。石崇良回應，衛福部仍會回到專業層面討論，在少子化時代，放寬親等是否會導致遺傳性疾病增加，需要更多科學證據支持。

立法院針對明年總預算審議遲未有下文，外界也擔憂若卡關恐讓政策停擺。石崇良坦言，社安網2.0、長照3.0等多項計畫在明年度都有成長編列，「若預算不能通過，依法就不能執行」，所有新增服務都必須等立院審議結果後才能推動。

