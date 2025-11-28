中配「六改四」衝擊健保？石崇良：依親多為高齡者「支出大於收入」

對於中配入籍年限縮短恐衝擊健保，衛福部長石崇良今（11／28）坦言，從公平正義角度來看，確實是需要思考的事。資料照。廖瑞祥攝



立院國民黨團提案修法縮短中國籍配偶取得身分證年限，最快由6年降至4年，引發健保資源與制度公平性爭議。衛福部長石崇良今（11／28）日直言，現行依親制度僅適用於中配，其他外籍人士並無相同規定，兩者並不對等，若「中配」高齡者直接入籍使用健保，從公平與正義角度來看，「確實需要思考的事」。

石崇良今赴立法院出席備詢，並於會前接受媒體聯訪，針對媒體關切的中配依親與健保議題表示，中國配偶依親規定並非源自健保法規，而源自其他法規，但若從制度與公平性角度來看，確實有必要審慎評估。

石崇良指出，若將中配與其他國籍的長期居留者相比，目前僅中配適用依親制度，其餘外國籍人士並無相同規定，從公平性來講，這兩邊確實有不相當的關係。他強調，這部分若要調整，牽涉的並非健保法本身，而是其他主管法規，必須整體思考。

他進一步說明，現行依親來台者多為高齡者，以他們健保繳的健保費跟支出來看，都是「支出遠大於收入」，相較之下，本國高齡者他們是從年輕就開始繳保費，到晚年才是使用健保，對於健保的長期是有很大的貢獻的，所以對於這種高齡者透過依親直接入籍到台灣，使用健保公平、正義來看的話，確實需要思考的事。

除中配依親可能加重健保負擔的爭議外，近親結婚由六等親放寬至四等親的修法也引發社會關注，有輿論擔心恐影響優生學。石崇良表示，衛福部將回歸專業層面審慎討論，在少子化時代背景下，放寬親等是否會導致遺傳性疾病增加，需要更多科學證據支持。

另一方面，針對總預算爭議，衛福部次長呂建德昨日表示，明年長照3.0的8大項全部都是新興計畫，如果藍白繼續杯葛預算，政府這些照顧長輩、照顧居家照顧者，希望幫大家解決沉重負擔的美意全部都沒有，請立法院的藍白好好慎思這樣杯葛的結果。

石崇良也補充，包含社安網2.0、長照3.0等多項計畫，明年度預算均有成長，若預算未能通過，依法將無法執行新計畫，就要等待立法院審議結果，才能夠推動新的相關計畫。

