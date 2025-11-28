中配「六改四」衝擊健保？石崇良：依親多為高齡者「支出大於收入」
立院國民黨團提案修法縮短中國籍配偶取得身分證年限，最快由6年降至4年，引發健保資源與制度公平性爭議。衛福部長石崇良今（11／28）日直言，現行依親制度僅適用於中配，其他外籍人士並無相同規定，兩者並不對等，若「中配」高齡者直接入籍使用健保，從公平與正義角度來看，「確實需要思考的事」。
石崇良今赴立法院出席備詢，並於會前接受媒體聯訪，針對媒體關切的中配依親與健保議題表示，中國配偶依親規定並非源自健保法規，而源自其他法規，但若從制度與公平性角度來看，確實有必要審慎評估。
石崇良指出，若將中配與其他國籍的長期居留者相比，目前僅中配適用依親制度，其餘外國籍人士並無相同規定，從公平性來講，這兩邊確實有不相當的關係。他強調，這部分若要調整，牽涉的並非健保法本身，而是其他主管法規，必須整體思考。
他進一步說明，現行依親來台者多為高齡者，以他們健保繳的健保費跟支出來看，都是「支出遠大於收入」，相較之下，本國高齡者他們是從年輕就開始繳保費，到晚年才是使用健保，對於健保的長期是有很大的貢獻的，所以對於這種高齡者透過依親直接入籍到台灣，使用健保公平、正義來看的話，確實需要思考的事。
除中配依親可能加重健保負擔的爭議外，近親結婚由六等親放寬至四等親的修法也引發社會關注，有輿論擔心恐影響優生學。石崇良表示，衛福部將回歸專業層面審慎討論，在少子化時代背景下，放寬親等是否會導致遺傳性疾病增加，需要更多科學證據支持。
另一方面，針對總預算爭議，衛福部次長呂建德昨日表示，明年長照3.0的8大項全部都是新興計畫，如果藍白繼續杯葛預算，政府這些照顧長輩、照顧居家照顧者，希望幫大家解決沉重負擔的美意全部都沒有，請立法院的藍白好好慎思這樣杯葛的結果。
石崇良也補充，包含社安網2.0、長照3.0等多項計畫，明年度預算均有成長，若預算未能通過，依法將無法執行新計畫，就要等待立法院審議結果，才能夠推動新的相關計畫。
更多太報報導
醫美修法祭出鐵腕「溯及既往」 石崇良不退讓：朝向明年上路
蘇丹紅摻化粧品風暴再擴大！石崇良：全案移送檢調、「惡意添加」必從重處分
蘇丹紅化妝品鎖定12家業者 全面預防性下架！石崇良曝最新進度
其他人也在看
健保給付跟不上！癌友住院7個月燒百萬 醫嘆：民眾自費比例增
癌症治療費用高昂，已成為台灣家庭消費的前三大項目之一！癌症康復者凃承緯分享，六次療程加上住院費用超過百萬元。新光醫院副院長洪子仁指出，台灣民眾自費醫療支出占經常性醫療支出比重高達38.8%，在OECD國家中排名第一。面對醫療通膨，專家建議民眾應透過保險規劃和健康促進來降低風險。TVBS新聞網 ・ 1 天前
石崇良：中配依親多高齡 健保支出遠超保費有公平疑慮
國民黨立委擬修法將中國籍配偶取得身分證年限從6年縮短為4年，外界質疑若放寬，依親居留加保將加重健保負擔。衛福部長石崇良今天(28日)表示，和居住在台灣的外國人相比，只有中配有雙親可依親的規定，而這些來台依親者多數是高齡，其健保支出遠大於繳交的保費，必須從公平正義的角度謹慎思考。 根據健保法，中配尚未取得我國國籍前，持移民署核發的居留證明文件，在台居留滿6個月即可參加健保；中配在台居住滿6年、取得台灣身分證後，其70歲以上父母可以申請在台定居，並設戶籍取得身分證，且於設籍後在台居住滿6個月即可參加健保。 國民黨立委游顥提出「兩岸人民關係條例」修正案，擬將中配入籍年限從6年降為4年，近來網路上出現「為避免健保破產， 呼籲賴清德總統取消中配依親使用健保」討論。衛福部長石崇良28日到立法院備詢前受訪表示，目前只有中配的雙親可來台依親，從公平性來講，與其他國籍在台人士確實不相當。 石崇良進一步指出，目前看到來台依親的中配雙親多是高齡者，因此其健保支出遠大於繳交的健保費，也有公平性的問題。石崇良：『(原音)我們的健保對本國人、長者高齡來講，他們是從年輕就開始繳保費，後面才使用到，對健保的長期是有很中央廣播電台 ・ 3 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 4 小時前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
中職／軟銀搶徐若熙開價2億佔上風 美職等簽約金重置仍居劣勢
味全龍隊投手徐若熙今年球季結束後行使旅外自由球員權利，吸引美日職棒球隊爭取，道奇隊在競爭行列中處於需要等待簽約金重置日的劣勢，目前傳出軟銀隊積極展現誠意下，有望成為徐若熙新球季效力的隊伍。 目前...聯合新聞網（運動） ・ 5 小時前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 2 天前
大火吞宏福苑7棟樓！他絕望告別「燒到了…各位保重」 結局曝光
香港大埔宏福苑26日下午發生火警，火勢迅速延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，目前死亡人數增至44人、279人失聯。現在網路上瘋傳一段對話，看到有一名受困民眾，發現大火已經燒到自家窗外，絕望在群組留下遺言，「燒到了…各位保重。」三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
信驊漲停達7315元 創台股個股股價新紀錄
（中央社記者張建中新竹2025年11月28日電）台股股王信驊(5274)股價持續攀高，盤中強攻漲停，突破7000元關卡，達7315元，不僅再創新天價，並寫下台股個股股價新高紀錄。人工智慧（AI）基礎建設需求強勁，推升AI伺服器及傳統伺服器需求同步增長，信驊今年來營運高度成長，累計前10月營收達新台幣73.72億元，年增46.23%。在客戶需求熱絡下，信驊第4季營運表現可望優於預期，將延續營收逐季創高的趨勢，2026年第1季營收將進一步攀高到26億至27億元，可望續創單季營收歷史新高，年增26%至31%。信驊營運前景看俏，在法人買多賣少下，股價走勢強勁，繼13日打破大立光(3006)於2017年8月創下的6075元台股史上個股最高價紀錄後，今天延續強勁走勢，盤中攻上漲停，達7315元，再創新天價，並推高台股個股最高價紀錄。中央社財經 ・ 1 小時前
59歲張清芳抗老祕訣「1運動」超親民！醫曝：降59%糖尿病風險
「東方不敗」天后張清芳即便已59歲，風采依舊不減當年。在結束15年婚姻後，她不僅重返舞台，今年還為南投埔里基督教醫院募款6億。究竟是什麼讓她在人生下半場活得如此精彩？她大方分享了維持絕佳狀態的運動與飲健康2.0 ・ 5 小時前
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
有感降溫就在今晚！專家估「這天」迎首波大陸冷氣團
生活中心／王靖慈報導今（27）日的天氣濕冷，且受東北季風增強加上水氣變多，全台雲量增多，從桃園以北到東半部、恆春半島都有短暫雨，中南部也無法倖免地迎來陣雨。從南到北，多數地區的天氣都呈現濕冷、陰雨不斷。氣象粉專也提醒，今晚起冷空氣還會更強，甚至可能達到今年第一波「大陸冷氣團」的等級，這將是入冬以來最明顯的降溫。民視 ・ 1 天前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 1 天前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 1 天前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家／陳柏霖閃兵50萬交保金竟是「借來的」 脫罩受訪遭網酸：還笑得出來
男神陳柏霖一直以來代言、戲約不斷，爆出閃兵、遭起訴2年8個月後，讓他演藝事業全面停擺，恐將面臨龐大違約金，而他財務狀況不如外界所想豐盈，如今爆出連50萬的交保金都是跟朋友周轉。鏡報 ・ 6 小時前