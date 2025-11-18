中配「國小外直播」獲不起訴 北檢：影像人物難辨識

中配在國小外直播挨告，檢方認定不符刑事處罰要件，以不起訴處分。（示意圖，photo-ac）

台北市一名中配劉姓女子先前在國小直播，遭人報警檢舉涉嫌非法蒐集個資及妨害秘密，台北地檢署偵辦後認為其拍攝的影像人物難以辨識，且未涉及高度私密行為，不符合犯罪構成要件，最終以不起訴處分。

劉女於今年5月15日上午8時許，在民生國小外使用手機及自拍棒直播，有家長發現畫面中出現「台灣現場直播」字樣，並拍攝週遭學生與校園環境，擔心孩童隱私受影響，出面制止並報警，警方到場時，劉女已自行離開。

後續劉女被通知到案說明時，聲稱當天只是想記錄自己在台灣的生活，並無蒐集個資或妨害秘密的意圖，訊後，警方依法將案件移送台北地檢署偵辦，檢方調查包括民眾提供的蒐證照片及監視器畫面，發現劉女拍攝的對象身分難以辨識，且為蒐集高度私密資訊。

檢方認定，劉女直播內容與一般生活紀錄相符，並未涉及《刑法》上的妨害秘密或《個資法》違規行為，不符刑事處罰要件，因此予以不起訴處分。





