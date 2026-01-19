中配「恩綺」回中國直播翻車 被公安帶走

▲中配「恩綺」最近在中國當街宣揚「兩岸一家親」，卻遭到公安人員要求關掉直播，引發網路討論。（圖／翻攝自九醬YT）

[NOWnews今日新聞] 中配「恩綺」（本名張燕）去年去年3月底因在台鼓吹武統言論，被廢止居留許可、要求離境後，與其他鼓吹武統的中配「亞亞」、「小微」等人相繼返回中國。恩綺返中後隨即重拾直播工作，持續以台灣為題材發聲，不僅自稱來自「中國台灣」，還自詡是「兩岸交流平台」在街頭進行訪談。沒想到近來她在中國直播時，遭到公安人員要求關掉直播，還被當街帶走，讓她當場大哭，反覆強調自己「為祖國奉獻」。

恩綺回到中國後，持續發表貶台言論，多次透過影片抨擊民進黨政府，指控遭到打壓，同時不斷消費與台灣相關的議題。她還自稱「中華好兒女」、「英雄」，儘管在台灣受了委屈、無法回去生活，仍會堅持開播，將中國「真實一面」傳遞給台灣同胞。

不過恩綺近日在直播中，強調自己「在中國台灣省宣揚『兩岸一家親』，拿起我們的五星旗」的時候，突然有中國公安人員出現，並要求恩綺關掉直播，還將她帶到一旁警告。

從影片可以看到，恩綺原本正在跟觀眾互動，就被公安關切及要求關直播。恩綺碰上突如其來的狀況，神情十分緊張，一度試圖請求不要中斷，但公安態度強硬，恩綺只好配合離線。

有人推測，恩綺當天的直播內容談到退休軍人高額退休金等敏感內容，因此遭人檢舉，不但被質疑危害國家安全，甚至還被當成間諜。

過了一陣子，恩綺回到直播間，臉色看起來相當難看，並對觀眾表示，她可能要隨公安離開。但恩綺情緒激動，甚至哭了出來，反覆對觀眾強調自己「為祖國奉獻」，委屈地表示：「這條路真的很難，很多網軍都會檢舉」。

恩綺還透過鏡頭喊話，呼籲觀眾上網搜尋與她相關的新聞，強調自己是清白的，一再重申自己是被台灣驅離的「愛國中配」。後續恩綺將直播關掉，並透露將被公安帶往派出所配合「走流程」。

針對恩綺這次直播，反共YouTuber「九醬」大酸，恩綺想展現祖國強大，「結果反讓大家見識到『想抓就抓』的警察國家本質。」也有不少網友表示：「在自己的祖國嚇成這樣」、「回到中國變得好乖巧啊！中國真是個神奇的地方」、「被祖國鐵拳，還得感恩祖國」、「祖國真的沒忘記她啊」。

