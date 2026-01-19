中配「恩綺」狂酸台灣，愛祖國開直播慘遇中共警方鐵拳。圖／翻自九醬YT

去年3月被廢止居留許可、返回中國的中配「恩綺」（本名張燕），返回中國後仍持續開直播，且內容經常諷刺台灣。不過近日恩綺的一場直播，卻看到她踢到鐵板，她不時高調大喊「愛祖國」，這一次慘遇中共警方鐵拳。

恩綺近日在直播中，強調自己「在中國台灣省宣揚『兩岸一家親』，拿起我們的五星旗」，隨後突然有中國公安人員出現，要求其關掉直播，並將恩綺帶到一旁警告。恩綺在片中喊著「帽子（警察）來了」，原本恩綺還希望鏡頭開著，但公安堅持鏡頭跟麥克風都要關閉。

大約2分鐘後，恩綺回來了，不過她情緒激動、當街痛哭，她表示自己等一下要跟公安去處理事情，然後反覆對觀眾強調自己「為祖國奉獻」，卻被人舉報，希望大家能為她點關注加人氣，她更哭泣聲：「這條路很難很難...」

恩綺返中仍持續酸台 網諷「祖國沒忘記你」

恩綺在去年3月被我國當局指控鼓吹武統言論，因此撤銷居留許可，而後恩綺主動離境返回中國。不過回到中國的恩綺，仍然持續製作「愛祖國」的直播或影片，甚至大酸台灣，自詡是「兩岸交流平台」，聲稱要讓台灣同胞看看中國的真實狀況。

不過這次直播，恩綺還是被中國公安盯上，反共YouTuber「九醬」就說，恩綺想展現祖國強大，「結果反讓大家見識到『想抓就抓』的警察國家本質」。另外網友們也紛紛喊：「回到中國變得好乖巧啊！中國真是個神奇的地方」、「被祖國鐵拳，還得感恩祖國」、「祖國真的沒忘記她啊」。



