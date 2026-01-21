中配「恩綺」遭中共警帶走！國台辦「被追問」卡頓了

國際中心／綜合報導

中國國台辦21日稍早舉行例行記者會，面對中國記者提問，有關台媒報導稱中配「恩綺」日前在中國開直播時，被公安當街帶走一事，當天主持記者會的國台辦發言人彭慶恩僅用10秒時間、簡短回應相關問題，但被發現他卡頓近兩秒後，竟脫口稱「我不了解」，期間還5度低頭、狂看手稿，現場影片流出後引發外界討論。

中配「亞亞」、「恩綺」、「小微」等人2025年3月因在社群拋出鼓吹武統等言論，遭廢止居留許可，並被移民署驅逐出境。她們一度被台灣網友戲稱是「中配三姊妹」，而大家也持續關注三人被遣送回「祖國」後的最新動態。日前中配「恩綺」在中國街上開直播時，竟然遇上一位公安上前關切，公安要求恩綺「先把直播關一下」。

當下不明所以的恩綺還一度討價還價地說「我剛開，可以先不關嗎？」，但面對公安的要求，她最後只好乖乖照做。恩綺被公安拉到一旁問話近2分鐘後，重回直播間不斷解釋「帽子叔叔講了，是有人聽錯了」，她只是去走一下正常流程。儘管她已在鏡頭前一度講到情緒失控並流下眼淚，但仍舊不忘喊「祖國媽媽沒有忘記我」，接著還不斷替公安講話「帽子（公安）很好的，他說這只是他的工作」，並強調「大家，我是在為祖國做貢獻，這條路很難，很多網軍會舉報，等我回來，不要擔心我啊，是有人聽錯了」。

恩綺在中國直播遭當地公安強制中斷。（圖／翻攝YT@九醬）





國台辦21日稍早舉行例行記者會，有記者問及中配「恩綺」日前在中國開直播，遭公安當街要求關閉直播並帶離現場一事；面對記者詢問「對此有何評論？」，發言人彭慶恩聽完後卡頓近兩秒並急著低頭看稿，接著回應說「啊…我不了解你所說的情況」，但表示自己知道恩綺「但你提到的這位女士我知道，她一貫支持祖國統一」。不過，回答問題短短10秒內，彭慶恩被發現低頭5次之多，期間還狂低頭看手稿，最後還硬要找回面子稱「我們會依法保護，每一位民眾的正當合法權益」。

