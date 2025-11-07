中配「灣灣小月」遭陸委會關注 本人回應了

▲中配網紅「灣灣小月」在北捷拍片和台灣乘客發生口角，遭陸委會關注。（圖／擷取自灣灣小月抖音）

[NOWnews今日新聞] 今年3月中配「亞亞」、「小微」、「恩綺」因發表武統言論，遭移民署廢止依親居留許可，接連離開台灣，但這卻沒嚇止其他中配網紅在台持續拍片挑釁。一名「灣灣小月」近日在台北捷運拍影片，和台灣乘客爆發口角，怒嗆「自己國家都不認，真的沒見過這種人」，此舉引起陸委會的關注。

灣灣小月在上個月15日在捷運拍影片，一名女子懷疑自己被拍到，因此上前質問哪裡來的？灣灣小月反嗆，你還搞歧視啊？我剛剛錄得都是我自己。但該名女乘客卻不甘示弱怒嗆：「回你的國家」，灣灣小月在反擊說，「自己國家都不認，真的沒見過這種人」。兩人激烈爭吵畫面也被灣灣小月PO上網，卻引起陸委會注意。

陸委會副主委梁文傑表示，相關機關已經有在注意，任何案件都會檢視，但得審查後才會確定結果，目前沒辦法給答案。面對陸委會的關注，灣灣小月也在直播中表示，「借題發揮，我已經免疫」完全不以為然。

