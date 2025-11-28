中配「爽領普發一萬」！遭要求「承認一事」嗆聲拒絕

生活中心／李明融報導

政府普發一萬元現金正式上路，至今已有超過1843萬人領錢，除了國人有領取資格外，財政部也指出，大陸地區、港澳、外國人為我國國民的配偶並取得居留許可，也可以領取。不過一名才剛嫁來台灣4個月的中配在網路上分享自己領取1萬元的過程，對此，有網友留言要求她「承認中華民國是個國家」，她竟囂張回嗆「錢我得拿唷，你的要求做不到唷」。





中配拍影片分享領取普發一萬的過程，並表示自己待在台灣僅4個月。（圖／翻攝自YouTube）

有網友要求承認中華民國，該中配竟囂張回嗆。（圖／翻攝自YouTube）

一名來自四川的中配拍影片分享領取普發一萬的過程，她表示自己已經在台灣待了4個月，日前到郵局領取1萬元，原本不確定自己是否符合資格，但實際到現場詢問後，確定只要證件備齊，並經過審核，就可以領到1萬元。影片曝光後，有台灣網友留言「領了我們一萬塊就要承認我們中華民國是個國家唷」，沒想到這名中配竟回嗆「錢我得拿唷，你的要求做不到唷」，最後還附上一顆紅色愛心，態度相當囂張，記者實際到影片留言區查看，該留言疑似已經遭到刪除。其他網友則是留言「難怪中配形象差」、「所以中配被討厭不是沒原因」、「領了一萬就是台獨，沒有什麼做不做得到喔」。

全民普發一萬，適用對象包括大陸地區、港澳、外國人為我國國民的配偶並取得居留許可。（圖／財政部提供）

不過已經有網友將留言截圖上傳到Threads，並掀起討論，「領了就是承認台灣了！你當是領人命幣啊？」、「才來四個月也能領？領了又不承認這個國家，那就好好閉嘴假裝沒看到那則留言很難嗎？硬是要這樣回覆是瞧不起台灣人欸」、「她又沒繳稅，憑什麼領我們的錢」、「傻眼…典型的兩邊好處都要的人」、「剛才檢舉了她的頻道，最痛恨這種拿了台灣好處，還想踐踏台灣的爛人」；事實上，除了國人擁有領取普發一萬的資格外，財政部指出，115年4月30日前，只要是國內現有戶籍國民；取得居留許可的無戶籍國民；取得永久居留許可的外國人；大陸地區、港澳、外國人為我國國民的配偶並取得居留許可；政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬；115年4月1日至4月30日國內出生的新生兒（國民），均符合資格，每人可領1萬元。

