中配「關關」嗆遲早紅旗插滿台灣 傳被廢居留許可！劉世芳說明了

內政部長劉世芳19日回應中配「關關」涉及武統言論。資料照，楊亞璇攝



中配「亞亞」等人近年陸續透過社群傳遞武統言論，2025年先後被移民署依法廢止在台依親居留許可，強制離境時痛哭的模樣仍讓人印象深刻。然而，近日又有綽號「關關」的中配發表「遲早紅旗插滿台灣」言論，外傳她將面臨廢止居留許可資格，對此，內政部長劉世芳今（1/19）回應，個案問題都按照兩岸人民關係條例的聯審會議通過。

「關關」日前透過影片向台灣人嗆聲「遲早紅旗插滿台灣」，傳達中國統一台灣之意，讓台網友相當不滿，媒體《自由時報》報導，移民署已廢止關關的居留許可，將與「亞亞」、「恩綺」等中配一樣被強制離境。

立法院內政委員會今日上午邀請劉世芳進行「賴清德總統興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」專題報告並備質詢。會前，劉世芳被媒體問及「關關」近來的言論合理性，以及是否會被廢止居留許可。

劉世芳對此沒有特別回應，僅回，有關個別個案事件，內政部皆按「兩岸人民關係條例」聯審會議通過。

此外，有中配在網路上抱怨，小孩的作業簿都寫繁體字，「寫繁體字好煩，希望快點統一就可以寫簡體字」備受關注。劉世芳對此強硬回擊，「沒有未來要統一這件事情，中華民國官方所使用的就是正統字」。

