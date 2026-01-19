即時中心／黃于庭報導

我國與中國互不隸屬為客觀事實，不過許多嫁來台灣的中國籍配偶，屢屢發表爭議言論躍上新聞版面，近日有名中配網紅「關關」，曾於社群平台揚言「紅旗遲早會插滿台灣」，移民署今（19）日證實，認定其散播危害國家安全等言論，已廢止居留許可。對此，民進黨團書記長陳培瑜示警，台灣有多少在地協力者，附和這樣的言論？

「關關」近期頻於抖音發表宣揚武統言論，不僅放話「紅旗遲早會插滿台灣」，更宣稱「中國是台灣不可分割的一部分」，遭到多位民眾檢舉。對此，陳培瑜回應，中配站在台灣這個有言論自由的土地，講出這種話她一點都不意外，背後當然帶著中國政治意圖，「台灣到底有多少在地協力者，附和這樣的言論？」

近期還有另名中配協助小孩寫作業時，指稱「寫繁體字好煩」，希望盡快統一就可以寫簡體。陳培瑜表示，她自己身為中文系畢業，過去念大學時很多時候會與中國學術交流，在看很多古書的時候，倒是中國人反過來問「怎麼解讀繁體字？」，因為古書當中也是保留繁體字，過度簡化的中文，反而失去閱讀原文的可能性及意義。

接著，陳培瑜補充道，還有許多學者專家，都還要反過頭來學繁體字，「我要再說一次，它不叫繁體字，它叫正體字」，這就是本來的樣子，是中國在文革時過度簡化，中配要學習簡體字也好、羅馬拼音也好，用各式方法傳達思想都尊重，但在台灣土地用什麼文字，就請他尊重台灣人的選擇，相信他體會過台灣的民主自由過後，「回到中國應該就回不去了」。

原文出處：快新聞／中配「關關」宣揚武統慘了！移民署出手廢居留許可 綠黨團示警了

