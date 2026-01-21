中配「關關」居留許可被廢！國台辦扯迫害：依法追責「台獨幫凶爪牙」

記者楊士誼／台北報導

中國配偶「關關」拍片稱「紅旗遲早插滿台灣」等統戰言論，遭移民署廢止其長期居留許可，關關則於1月中旬自行離境。中國國台辦發言人彭慶恩今（21）日妄稱，民進黨「當局」肆意侵害中配權益，對於「迫害大陸配偶」的「台獨幫凶爪牙」，將依法追責，嚴懲不貸。

從廣東嫁來台灣並已離婚的中配「關關」，先前在抖音發表「遲早紅旗插滿台灣」等謬論，更稱「再不統一，我們要被整毒死」、「台灣是中國不可分割一部分」等，去年遭到多名民眾檢舉，而關關更爲此悄悄刪除相關爭議影片。關關於去年11月更到馬場町紀念公園拍攝影片，並公然追悼吳石等叛國共諜，還拍片痛罵內政部長劉世芳、檢察官陳舒怡是「台獨頑固份子」、抱怨「寫繁體字好煩，希望快點統一寫簡體字」。

國台辦上午召開例行記者會，發言人彭慶恩妄稱，近一段時間以來，民進黨「當局」出於台獨本性「肆意侵害陸配權益，打壓、欺凌陸配群體」，無所不用其極。彭慶恩聲稱，此舉嚴重破壞兩岸婚姻、家庭的安寧生活，嚴重損害兩岸婚姻群體的正當權益，對此予以強烈譴責。他更表示，對於迫害中國配偶的台獨「幫凶爪牙」，將依法追責，嚴懲不貸。

