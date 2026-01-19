中配「關關」屢嗆聲遲早武統 知情官員曝已廢止居留許可

中配關關（左圖右、右圖右）曾在馬場町紀念公園與國民黨主席鄭麗文合影。翻攝自抖音@小辣椒helin嫁台離異單親媽媽



中配抖音網紅「關關」經常拍片分享在台生活，看似在台灣過得不錯的她，卻時不時會分享「武統台灣」言論，還曾嗆聲「遲早紅旗插滿台灣」、「早點統一台灣」，去年遭到檢舉。近日她PO出在機場的影片，向孩子喊話「分別最是無奈痛苦，或許統一那天才能相見了！」疑似已離開台灣，對此，《自由時報》今（19日）報導，知情官員證實，移民署已廢止「關關」的居留許可。

中配關關在抖音最新影片透露即將離開台灣。翻攝自抖音@小辣椒helin嫁台離異單親媽媽

中配「關關」多年前從廣東嫁來台灣，生下孩子後，目前已與台灣丈夫離婚，在抖音成立「小辣椒helin 嫁台離異單親媽媽」頻道有6.8萬粉絲，除了經常分享在台灣旅遊、工作、生活的點點滴滴之外，也不時發布政治言論，去年還到馬場町祭拜共諜吳石，甚至與國民黨主席鄭麗文興奮合影。

由於關關毫不掩飾她對於「武統台灣」的立場，曾於抖音發表「遲早紅旗插滿台灣」言論，稱「願祖國繁榮昌盛，早點統一台灣，忍不下去了，再不統一，我們要被整毒死」、「台灣是中國不可分割一部分」，去年遭到多名台灣民眾檢舉，相關單位啟動調查後，她悄悄將抖音上爭議影片刪除，後來改名「小辣椒」避風頭，仍持續在抖音發表貶台言論。

據了解，關關日前被移民署廢止居留後，她又到馬場町拍片怒嗆內政部長劉世芳是「台獨頑固份子」，並揚言「台灣解放之時，我會再與我的女兒相見」。她還說，自己只不過是在中國國慶時發表自己希望統一的心願，「這是對祖國的祝福」，怒嗆檢舉他的人：「我恨台灣的台獨教育，恨前夫家人的仇恨教育和意識形態」。

中配關關經常發表政治言論。翻攝自抖音@小辣椒helin嫁台離異單親媽媽

中配關關開心分享領到普發6千。翻攝自抖音@小辣椒helin嫁台離異單親媽媽

對此，知情官員向《自由時報》表示，支持武力侵略台灣或要消滅中華民國，或有矮化我國家主權的言論，這些都不允許，跟當初來台目的是背道而馳，甚至還在網路傳散，國人都沒辦法接受。官員指出，該名中配的發言逾越言論自由尺度，主張要消滅中華民國，既然不認同這塊土地，不願意與台灣人民安居樂業，就取消居留許可，「讓你回去中國」。

知情官員強調，只要認定有危害國家安全，或有危害社會安定之虞，無論是否已取得定居、居留資格，政府都會依法註銷身分或取消居留權，奉勸中配朋友在台灣生活，不要有違法之舉。據透露，移民署已廢止「關關」的居留許可，她成為繼「亞亞」、「小薇」、「恩綺」、「錢麗」之後，被取消居留權的中配。

