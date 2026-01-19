中配「關關」遭廢止居留許可？劉世芳：個案均依兩岸條例的聯審會議通過

記者盧素梅／台北報導

內政部長劉世芳受訪。（圖／記者盧素梅攝影）

去年亞亞、小微、恩綺等多位中國籍配偶，因為涉及武統言論，遭移民署廢止其依親居留許可及長期居留許可，要求離境，曾在抖音上拍影片喊「遲早紅旗插滿台灣」等言論遭檢舉的中配「關關」，也傳出遭移民署取消中配居留權。對此，內政部長劉世芳今（19）日表示，有關個案的問題，都是按照《兩岸人民關係條例》的聯審會議通過。

根據《自由時報》報導，中配「關關」從中國廣東嫁來台灣，現已和台灣老公離婚。過去曾在抖音上傳各種支持統一的言論，包括「遲早紅旗插滿台灣」、「願祖國繁榮昌盛，早點統一台灣，忍不下去了，再不統一，我們要被整毒死」、「台灣是中國不可分割一部分」等，遭到不少台灣網友檢舉。遭檢舉後，竟悄悄刪除爭議影片，並將帳號名稱改為「小辣椒」，但還是被網友發現視同一人。

廣告 廣告

報導並指出，據透露，移民署已廢止「關關」的居留許可，她成為繼「亞亞」、「小薇」、「恩綺」、「錢麗」之後，被取消居留權的中配。

對此，劉世芳上午應邀赴立法院內政委員會「賴清德總統興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」進行專題報告並備質詢前受訪，有關個案，都是按照《兩岸人民關係條例》的聯審會議通過。

更多三立新聞網報導

中配恩綺又出事！被趕回中國還「狂吃台灣豆腐」 當街遭公安帶走嚇哭了

中配關關遭驅逐！曾嗆「遲早紅旗插滿台灣」 移民署廢止居留許可

搬整箱！中配Ａ走好市多「已付款」超夯甜白酒：下次還 法官認侵佔判罰

中配入籍台灣！目睹台人棄國籍「繳回護照」去中國 苦笑：這我真的不懂

