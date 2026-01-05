中配YTR入籍台灣！驚見隔壁「反向除籍」：真的不懂

知名YouTuber「Jo裡給給」前往移民署辦理入籍台灣，聽見旁人正在辦理「放棄台灣國籍」。（圖／翻攝自Jo裡給給 YT）





知名YouTuber「Jo裡給給」身為中國籍配偶，近日透過影片記錄自己前往移民署辦理入籍台灣。不料竟在鄰近窗口聽見，有人正在辦理「放棄台灣國籍」並領取中國護照，讓她忍不住當場感嘆「這我真的不懂欸」。

Jo在等待辦理手續時，聽見隔壁窗口也有人正在申請除籍，但雙方情況卻完全相反，對方正繳回中華民國身分證與護照，忍不住驚呼「我為了拿台灣的戶籍奮不顧身，結果聽到有人...」，她向工作人員詢問後不禁感嘆，「為什麼我是很想來，然後他去拿大陸的，為什麼，這真的是我不懂欸。」

工作人員也回覆Jo「我剛才以為說，第一時間我以為聽錯了」，Jo則苦笑道「唉，每個人都有每個人的選擇」，她也引用錢鍾書小說《圍城》中的金句：「城外的人想進去，城裡的人想出來」，感嘆自己好不容易才擺脫過往、順利「出城」來到台灣，卻見到有人想進入她剛離開的地方。

影片一出，許多網友留言表示，「有人急著逃離火坑，有人卻想往火坑裡跳」、「恭喜Jo成為台灣人，從此以後，我們都是台灣人」、「原來是有人不喜歡自由日子，較喜歡深淵啊」、「拿到台灣的國籍，成爲台灣這個國家的一份子了，要好好的愛台灣哦」、「正式成為台灣媳婦，成為台灣人」、「相信來台灣的大陸人的真實講述，還不明白，中國真實的她的論述，既然隔壁要除台灣國籍，那就自己承擔」、「想必他去了中國不到三個月就會起笑了」。

也有部分網友認為，「其實我很欽佩除中華民國籍去拿中國籍的人，至少他不是偷偷拿雙重國籍」、「那個除台灣籍的，很欣賞他，就是應該要這樣，去做一個堂堂正正的中國人」、「辦台灣除籍的我很欣賞他，至少比整天叫囂台灣很爛卻賴著不走的賣國賊強」、「我佩服那位除籍的人至少那位願意除籍中華民國到中國去，比太多說祖國好卻不敢去拿中華人民共和國國籍的人強太多了」、「這是每個人的選擇，既然人家選擇去對岸，我們就抱著祝好運的心情去... 」、「這種人勇敢多，喜歡中國就除籍辦一辦，不要一直說中國好，就死賴台灣，除籍我反而配服他」。



