中配YTR曬10萬獎牌字體退色！脫口「2字」掀論戰 正反網友吵翻了

中配網紅Alisa曬出自己10萬獎牌上字體退色的照片，結果卻因「質量」2字引起討論。（翻攝自Alisa愛生活臉書／Threads）

YouTube為了獎勵創作者達到10萬訂閱，會特別發放實體獎牌，讓創作者留作紀念。不過近日中配網紅Alisa在社群媒體po文，曬出自己10萬獎牌上字體退色的照片，並質疑寫下「能不能質量好一點啊」，結果「質量」2字引起討論，下方留言區引來正反網友熱議。

中配Alisa長期在YouTube經營「Alisa愛生活」頻道，截至目前為止已累計16.9萬名訂閱者，影片主要都是分享她嫁來台灣的生活記錄，當中也包含她跟老公、孩子及家人的真實互動。

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近日Alisa在社群媒體Threads貼文，曬出自己的10萬獎牌的照片，可見上面的字體已經消失看不太清楚，讓她無奈表示，「3年前3年後……今天一看變這樣了？？好歹也是個100,000獎牌，能不能質量好一點啊。在線詢問能不能修理啊？大家救救她吧」。

該篇po文曝光後，網友因「質量」2字在底下吵翻了，有部分網友不滿留言，「質量、在線…你要用支語就不要來台灣發展，有夠難聽」「支言支語」「質量越大，越重」「雖然妳是中配，但台灣人真的不太喜歡『質量』這個詞」；有些網友則力挺Alisa，「台灣是個多元包容的社會？陸配用什麼遣詞用句是他的自由」「怎麼那麼多支語警察啊？好吵」「管別人的用詞的人 真的很可憐」「這些台灣人真雞婆」「他是中國人，講質量有什怎麼問題嗎？」

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