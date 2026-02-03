中醫也能抗健忘！肉蓯蓉、銀杏等6味中藥提升記憶力

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

中醫師莊可鈞認為，中醫對抗健忘有很多有 效的方法，像是許多中藥具有通竅健腦、 幫助強化記憶的功效。不過，中藥雖然有 通竅健腦的作用，但由於每個人的體質不 同；若是想要使用中藥，建議尋求專業中 醫師，根據每個人的體質，從中醫辨證論 治上去治療。

❶肉蓯蓉 性味甘、溫，具有補腎陽、益精血、 潤腸通便的作用。研究證實，管花肉蓯蓉 能夠延緩衰老、增加腦部循環及增強記憶 力，透過抗氧化力清除自由基作用、促進 代謝，進一步幫助腦部抗衰老。

❷淫羊藿 性味甘、溫，具有溫腎壯陽、強筋骨及 祛風濕的作用，淫羊藿具有擴張血管的作 用，可改善微循環、增加血流量、促進腦 部循環，進而增強記憶力。

❸枸杞子 性味甘、平，具有補肝腎及明目的作 用。根據《神農本草經》記載，「久服堅 筋骨，輕身不老」，說明枸杞子具有強筋 骨抗衰老的作用；研究也證實，枸杞子的 萃取物，能阻止腦內與阿茲海默症有關的 化合物形成，保護腦細胞不受有害物質影 響，預防阿茲海默症的發生。 40 常春月刊 2023年9月

❹遠志 性味苦、溫，具有寧心安神、祛痰開竅 的作用。《神農本草經》指出，「遠志， 利九竅，益智慧，耳目聰明，不忘，強 志」，意思是長期服用遠志，可以增強記 憶力，開智慧、治療健忘。

❺藏紅花 性味甘、苦，具有活血通經、逐瘀止 痛、涼血解毒及解鬱安神的功效，藏紅花 通過活血化瘀的作用，改善腦部微循環、 幫助改善記憶力，並且具有安神的效果。

❻銀杏 葉性味甘、苦，具有斂肺，平喘，活 血化瘀，止痛的作用。銀杏葉能促進血液 循環，預防心血管疾病；但不能同時服用 含有抗凝血作用的藥物。研究證實，銀杏 葉可治療高血脂、高血壓、冠心病、心絞 痛、腦血管痙攣等病症，同時有助於提升 記憶力。

