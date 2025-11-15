中醫傳授 活化脾肺 強健正氣 超慢跑養身術

中醫師指出，超慢跑不僅是簡單的運動，更是一種循序漸進、調養身心的生活方式。（本報資料照片）

現代人健康意識提升，跑步成為廣受喜愛的有氧運動，其中「超慢跑」以溫和且持久的特性，逐漸受到重視。從中醫的角度來看，超慢跑不僅是一種身體活動，更是調養氣血、強健臟腑的有效方法。容易喘的「氣虛」者，不妨從短時輕量開始練習；常軟便、腹瀉的「脾虛」者，則可搭配強健脾胃的中藥進行。

Dr.Nice新悅中醫診所中醫師李崇銘表示，中醫認為健康來自於「氣順則血行，血行則氣暢」，而運動是促進氣血運行的重要途徑。對於較年長的民眾，高強度的運動相對會使乳酸堆積過多，超出身體能力的負荷，而超慢跑就是適合的運動。

李崇銘指出，超慢跑不僅是簡單的運動，更是一種循序漸進、調養身心的生活方式，因其節奏緩慢，恰似中醫所提「緩則養生」的原則，有助於氣血均衡流動，改善氣滯血瘀，使經絡通暢，減少疼痛與疲勞。

中醫視脾為後天之本，負責運化水穀精微，肺為氣之主宰。超慢跑也有助於活化脾肺功能，強健正氣，提高身體抵抗力、加強免疫力。另外，超慢跑因運動強度低，更適合陰虛體質者，幫助養陰潤燥，減輕口乾咽燥等不適。中醫也主張「勞逸適度」，超慢跑符合身體循序漸進的需求，避免勞累過度，保護元氣。

精神科醫師楊聰財表示，對長者而言，步行不僅僅是身體的運動，更是一場心靈的旅行。運動可以增加多巴胺、血清素、正腎上腺素、腦內啡的分泌。子女若要陪伴長者，超慢跑是很好的安排，可以在室內與室外進行，十分方便。

楊聰財表示，民眾只要打開Youtube，打入「超慢跑」，很容易看到有固定（180dpm）的音頻器。打開音樂，便可以跟著運動，不妨早上、中午、傍晚各做10分鐘，積少成多，好處多多。

李崇銘特備提醒，若有「氣虛」問題，也就是爬樓梯、走路就容易喘的民眾，可以從短時輕量開始練習；而「脾虛」者，也就是時常軟便、腹瀉、飲食消化吸收能力較差的民眾，了配合強健脾胃的中藥進行，會有更好的效果，「陰虛」者則需注意補液養陰。透過合理安排、搭配中醫養生智慧，可有效提升身體免疫力與整體健康，讓健康之路更穩健持久。