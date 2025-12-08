中醫共治失智症成效 優於單一治療

台灣即將邁入「超高齡化社會」！根據內政部統計，截至今年九月底，65歲以上人口數已高達19.8%，意即老年人口數突破20%已近在眼前。台南新樓醫院中醫科醫師徐敬閔指出，縱使正常的老化、記憶力的衰退不等於失智症，但也因為如此使得老年照顧者更容易輕忽就醫的重要性，誤以為人老了就是這樣，導致錯失了及早治療的時機。

徐敬閔表示，當家中的長輩出現以下情況：記憶力減退到影響生活、無法勝任原本熟悉的事物、對時間地點感到混淆、言語表達或書寫出現困難、判斷力變差、情緒或個性的改變等，一定要有所警覺，並及早就醫和治療。目前醫學界尚未發展出單一種可完全治癒失智症的療法，但根據研究指出，病人同時接受中西醫共同治療的成效會明顯優於僅接受一種治療。

從失智症的病程來看，在初期時，中醫的目標為延緩退化、維持功能，中期為緩和情緒、減少焦慮，晚期則是預防嗆咳、減少感染。如：還腦益聰方可維持病人認知功能，人參養榮湯可減輕憂鬱情緒、心情低落，半夏厚朴湯則可減少嗆咳及吞嚥困難。

西醫分類將失智症先分為退化性和血管性，退化性失智症再細分為阿茲海默症、額顳葉型失智症、路易氏體失智症等，讓中醫能憑藉各不同類型更能對症下藥以及對症下針。如對阿茲海默症的認知功能常用八味地黃丸、當歸芍藥散，對血管性失智症用鉤藤散、健腦寧；而針灸治療則以頭部穴位為主，可以提升認知功能與控制異常情緒。平時多動腦、多運動、多參與社會互動，遠離憂鬱及三高也是不可或缺的。