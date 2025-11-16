中醫嘉年華登場 蘇巧慧、劉和然強調傳承最重要

（中央社記者王鴻國新北16日電）中醫嘉年華今天在新北市板橋區登場，主辦單位以市長參選人介紹民進黨立委蘇巧慧，她表示，傳承最重要，一起為中醫藥發展努力；有參選市長呼聲的副市長劉和然說，要像中醫接棒傳承，市政才能順暢。

中醫師公會全國聯合會在板橋第一體育場前廣場舉辦中醫嘉年華活動，衛福部次長莊人祥、劉和然、蘇巧慧、國民黨立委葉元之等中央及地方民代參與。隨著市長選舉增溫，主辦單位直接介紹蘇巧慧為新北市長參選人。

劉和然致詞時表示，市政就像舉辦中醫嘉年華，要一棒接一棒的順利傳承，以及和中醫師治病一樣，市政建設、城市治理，要的是陰陽調和，血氣順暢，新北市做的是城鄉均衡，市政順暢。

劉和然接受媒體聯訪表示，他出身基層，每天工作都是一步一腳印，就像中醫看診基本功是「望聞問切」，每天都要去看29行政區的民眾生活，以及傾聽市民聲音及詢問專家學者意見，來讓市政施行能切入要害。

媒體詢及對參選新北市長熱門人選、台北市副市長李四川競選團隊已成形的問題，劉和然表示，服務市政、眾人的事本就需要一步一腳印，不管未來發展是什麼，只要新北市越來越好，整個新北市的進步，大家一起來努力，讓新北市民過得越來越好

葉元之表示，如同「新北許光漢」的劉和然，未來有機會接棒及傳承市政，就像市府一直和中醫師公會合作，希望能造福市民，好好守護市民健康。

蘇巧慧受訪表示，參選新北市長，是因為她對這座城市有感情，希望新北能更好，人民生活可以更好；她現在用這樣的心情，來爭取明年為全新北市民服務的機會。

她表示，她的面試官是新北市400萬的市民，希望市民能夠認同她的想法，也證明她有新的觀念、有效率的態度，能夠用最實事求是的方式，帶領城市繼續前進。她強調，如果有其他希望尋求機會的人，她也都給予尊重跟祝福。（編輯：蕭博文）1141116