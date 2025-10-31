中醫大市立醫院微創頸椎術 60分鐘挽救長者癱瘓危機

72歲黃姓長者患有心血管疾病與皮質酮低下症，長期服用抗凝血藥物與腎臟科治療藥物，原以為四肢無力是因皮質醇過低所致，直到今年8月因跌倒送進急診，核磁造影檢查後轉介至中醫大市立醫院，經神經外科主任陳肇烜確診為頸椎椎間盤突出造成脊髓嚴重壓迫。由於病患全身疾病複雜且手術風險極高，院內神經外科團隊在多專科協助下，採微創顯微技術完成「頸椎椎間盤切除併支架融合手術」，全程僅耗時60分鐘，成功解除脊髓壓迫，讓患者術後隔日即可起身行走，恢復情況良好。

陳肇烜指出，患者就診時雙手明顯麻痛，右手完全無法舉起，雙腿僅能微弱抬起，已需依賴輪椅代步。影像檢查顯示其頸椎第3至第4節因外傷性椎間盤突出，造成脊髓壓迫嚴重。考量患者合併多重慢性病及長期使用抗凝血藥，手術與麻醉風險極高，若延遲治療恐導致永久性癱瘓。醫療團隊在手術前即啟動跨科整合照護，包含暫停抗凝血藥、進行心臟超音波檢查及新陳代謝科會診，確保病患在安全狀態下接受手術。

手術過程在麻醉團隊嚴密監控下進行，透過顯微技術完成椎間盤切除與支架融合，手術時間約一小時，出血量僅約5毫升。術後病人神經功能迅速改善，手腳力量恢復，麻木感明顯減輕，重獲行動能力。

脊椎中心副院長李漢忠表示，院內神經外科團隊具備豐富臨床經驗，並配置導航系統、術中影像設備及高解析顯微鏡，能安全執行高難度的腦脊椎手術與神經治療。整體醫療品質與醫學中心相當，展現市立醫院在專業與精準醫療上的實力。

院長張坤正強調，中醫大市立醫院以「跨專科、跨領域」整合照護為核心，讓病人從術前評估到術後復原皆能獲得連貫醫療支持，縮短手術與麻醉時間並降低併發症風險。自9月24日開院以來，神經外科已完成逾40例手術，持續推動「全齡全程健康照護」，提供市民高品質且安全的醫療服務。