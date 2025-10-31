中醫大市立醫院微創頸椎術60分鐘 成功挽救長者癱瘓危機

▲病患與脊椎中心李漢忠副院長(右一)、神經外科陳肇烜主任(左一)合影。（圖／臺中市立老人復健綜合醫院提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】72歲黃姓長者患有心血管疾病與皮質酮低下症，長期服用抗凝血藥物與腎臟科治療藥物，原以為四肢無力是因皮質醇過低所致，直到今年8月因跌倒送進急診，核磁造影檢查後轉介至臺中市立老人復健綜合醫院神經外科陳肇烜主任門診，才確診為頸椎椎間盤突出造成脊髓嚴重壓迫。由於病患全身疾病複雜且手術風險極高，陳主任偕同多專科團隊以微創方式完成「頸椎椎間盤切除併支架融合手術」，全程僅耗時60分鐘。術後隔天，病人即可舉起雙手並能使用助行器下床行走，恢復情況令人振奮。

陳肇烜主任說明，患者就診時雙手明顯麻痛，右手完全無法舉起，雙腿僅能微弱抬起，已需依賴輪椅代步。影像檢查顯示其頸椎第3至第4節因外傷性椎間盤突出，造成脊髓壓迫嚴重。考量患者合併多重慢性病及長期使用抗凝血藥，手術與麻醉風險極高，若延遲治療恐導致永久性癱瘓。醫療團隊在手術前即啟動跨科整合照護，包含暫停抗凝血藥、進行心臟超音波檢查及新陳代謝科會診，確保病患在安全狀態下接受手術。

手術於麻醉團隊嚴密監控下進行，採微創顯微技術完成頸椎椎間盤切除與支架融合，全程約60分鐘，出血量僅5c.c.，可降低手術與麻醉負擔。術後病人神經功能明顯改善，麻木感減輕，雙腳恢復力量，成功重拾行動力。

脊椎中心李漢忠副院長表示，本院神經外科團隊由臨床經驗豐富的主治醫師、專科護理師及手術室護理團隊組成，並配備導航系統、先進的術中影像設備及高解析度顯微鏡，搭配完善的內科與麻醉科支援系統，能安全執行高難度腦部及脊椎手術、神經腫瘤與腦血管治療。整體醫療品質媲美醫學中心等級水準，充分展現市立醫院在專業與精準醫療上的實力。

張坤正院長指出，中醫大市立醫院以「跨專科、跨領域」為核心特色，整合各專科醫師、護理與醫技團隊，讓病人從術前評估、手術到術後復原皆能獲得連貫且專業的照護。這樣的整合模式不僅縮短手術與麻醉時間，更有效降低術後併發症風險，加速病人康復，充分實踐以病人為中心的醫療理念。

臺中市立老人復健綜合醫院自9月24日營運以來，神經外科已成功完成逾40台手術，由急救暨外傷中心與神經外科團隊攜手合作，秉持「救腦、救心、救急、救命」的市醫精神，打造即時、安全、專業的醫療防線。張院長強調市醫持續推動「全齡全程健康照護」，讓市民就能享有高品質、全方位的醫療服務。