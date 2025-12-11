中醫大新竹附醫七周年院慶 啟用「戰情室智慧ICU」AI助攻重症照護
【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】中醫大新竹附醫今(11)日舉辦「智慧醫療，病人優先」七周年院慶，院長陳自諒宣布啟用「戰情室智慧ICU」，以AI助攻重症照護，AI與物聯網科技，全面提升重症照護精準，效率與安全。新竹縣長楊文科率領縣府團隊，院長陳自諒，前縣長邱鏡淳、健保署北區業務組長張温温及立委、議員，鄉鎮市長，醫界，學界、企業界，法界等貴賓共同出席，一起切蛋糕慶生，現場熱鬧滾滾、喜氣洋洋！
縣長楊文科肯定醫院七年來快速建置18個專科中心，並持續推動智慧與精準醫療，提供縣民從預防、治療到長期照護的專業服務。即將啟用的「戰情室智慧ICU」，更象徵中醫大新竹附醫在智慧醫療領域持續向前邁進，他也恭喜中醫大新竹附醫陳自諒院長榮獲亞洲內視鏡外科醫學會終身成就獎的肯定，非常了不起!
楊文科表示，截至去年的統計，新竹縣共有10家醫院、447家診所，合計3,460床病床；每萬人口醫事人員從107年的58人提升至84人以上；病床數也逐年增加，顯示竹縣整體醫療資源愈來愈完善。
院長陳自諒說明，中國醫藥大學新竹附設醫院加護病房正式導入體系開發的HiThings Tele-ICU 智慧戰情系統，打造「戰情室智慧加護病房」，以AI與物聯網科技，全面提升重症照護效率與安全。讓醫療團隊縱觀全局、即時掌握病房動態。系統設有三大主介面，可即時呈現ICU整體床位使用率、患者病情嚴重度、醫護工作負荷等資訊，並透過地圖化呈現床位與感染分佈狀況，協助團隊提早偵測潛在院內感染群聚、調度人力與資源，整合院內數據庫，智能預測患者死亡率、中風、敗血症、心肌梗塞是風險，達到個人化精準醫療。
院長陳自諒表示，去年六周年院慶，希望每年突破300台達文西手術，今年已經交出成績單，接近400台的達文西手術。院方七年來陸續成立熱治療中心、戰情室智慧ICU、高壓氧中心、達文西手術觀摩中心、健康醫學中心、癌症中心、細胞治療中心、心血管中心、疝氣中心、腦中風中心、兒童發展聯合評估中心、醫學減重中心、智慧診斷暨卓越內視鏡手術治療中心、AI微創脊椎精準、健康暨免疫診斷檢驗中心、婦幼中心、生殖醫學中心、醫學美容中心等18個中心，同時，還是全國第一家設立智能取物的醫院。
七周年院慶，蔡長海董事長期勉新竹附醫，以病人為尊，以員工為重，以醫院為榮，邁向卓越優秀的國際一流醫學中心。院方特別頒發「公益楷模獎」，感謝奕力科技股份有限公司和崇志建設股份有限公司善盡社會責任，熱心公益，嘉惠病患，傳遞溫暖。另外，也致贈感謝狀感謝議員張珈源連續六年捐贈聖誕樹，增添年節氣氛。院方同時頒發優良醫師，護理師，專師，醫技，行政同仁，志工和績優單位以及人氣員工，感謝他們的貢獻，同時，也激勵所有同仁繼續堅守崗位，守護在地鄉親健康。
