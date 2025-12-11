中醫大新竹附醫七周年院慶 「戰情室智慧ICU」啟用

中醫大新竹附醫舉辦七周年院慶。





中醫大新竹附醫舉辦七周年院慶，主題為「智慧醫療，病人優先」。新竹縣長楊文科率領縣府團隊，院長陳自諒，前縣長邱鏡淳、健保署北區業務組長張温温及議員，鄉鎮市長，醫界，學界、企業界，法界等貴賓共同出席，一起切蛋糕慶生。

縣長楊文科肯定中醫大新竹附醫，七年來守護在地鄉親健康，持續推動智慧醫療，精準醫療，對醫護同仁獻上最高的敬意，也敬佩中醫大新竹附醫暨醫療體系董事蔡長海和院長陳自諒對醫院「以病人為尊、以員工為重，以醫院為榮」的期許，努力達成。也恭喜院長陳自諒榮獲亞洲內視鏡外科醫學會終身成就獎。

院長陳自諒表示，中國醫藥大學新竹附設醫院加護病房正式導入體系開發的 HiThings Tele-ICU 智慧戰情系統，打造「戰情室智慧加護病房」，以AI與物聯網科技，全面提升重症照護效率與安全。讓醫療團隊縱觀全局、即時掌握病房動態。系統設有三大主介面，可即時呈現ICU整體床位使用率、患者病情嚴重度、醫護工作負荷等資訊，並透過地圖化呈現床位與感染分佈狀況，協助團隊提早偵測潛在院內感染群聚、調度人力與資源，整合院內數據庫，智能預測患者死亡率、中風、敗血症、心肌梗塞是風險，達到個人化精準醫療。

院長陳自諒表示，去年六周年院慶，希望每年突破300台達文西手術，今年已經交出成績單，接近400台的達文西手術。院方七年來陸續成立熱治療中心、戰情室智慧ICU、高壓氧中心、達文西手術觀摩中心、健康醫學中心、癌症中心、細胞治療中心、心血管中心、疝氣中心、腦中風中心、兒童發展聯合評估中心、醫學減重中心、智慧診斷暨卓越內視鏡手術治療中心、AI微創脊椎精準、健康暨免疫診斷檢驗中心、婦幼中心、生殖醫學中心、醫學美容中心等18個中心，同時，還是全國第一家設立智能取物的醫院。

七周年院慶，院方致贈感謝狀感謝議員張珈源連續六年捐贈聖誕樹，增添年節氣氛。同時頒發優良醫師，護理師，專師，醫技，行政同仁，志工和績優單位以及人氣員工，感謝他們的貢獻，同時，也激勵所有同仁繼續堅守崗位，守護在地鄉親健康。

