中醫大新竹附醫迎3名元旦寶寶！0點誕下3千克健康壯丁

中醫大新竹附醫另外還有一男一女元旦寶寶在今早誕生。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕2026年元旦，中國醫藥大學新竹附設醫院早上10點左右就一口氣迎來3個元旦寶寶，2男1女嬰個個活力滿滿，拔得頭籌的是名3170克重的小壯丁，今天凌晨0點以後，媽媽自然產下，迎接這個元氣滿滿的新年。

院方轉述這名小壯丁的爸爸陳俊賢說，這是他們家的第一個寶貝，他和太太本來就很期待生出元旦寶寶，沒想到果然在元旦迎接新生命，感覺很有意義，真的是新年新氣象。

陳俊賢還說，其實前(2024)年他們曾懷上一對雙胞胎但不幸無緣流產了，夫妻倆曾熬過一段難捱的日子。去(2025)年再度自然懷孕，讓他們倍感珍惜，感覺「小孩回來了，重生了」，非常開心。他們希望分享前述經歷，跟還在努力的爸比媽咪們加油打氣。該院婦產科主任蘇聖淵則代表院方特別致贈伴手禮，縣府也道賀新手媽咪和爸比。

廣告 廣告

新手爸媽陳俊賢(右1)和太太今天歡喜迎來小壯丁，中醫大婦產科主任蘇聖淵(左2)、執行長張宜真(左1)歡喜送上賀禮和祝福。(記者黃美珠攝)

新手爸媽陳俊賢(右2)和太太今天歡喜迎來小壯丁，中醫大婦產科主任蘇聖淵(左2)跟護理師們一起送上賀禮和祝福。(記者黃美珠攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

健康網》每天2分鐘 內臟脂肪降13％ 醫：心外膜脂肪跟著去油

赴美日旅遊注意！流感新變異株「K分支」肆虐 全美已釀3100死

善行帶來希望！ 男子路倒腦死器捐 嘉惠逾40位病患

從零做到上架Costco！40歲婦人靠副業翻身 年收破3000萬元

