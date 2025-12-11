中醫大新竹附醫院慶 啟用「戰情室智慧ICU」AI助攻重症照護

中醫大新竹附醫7週年院慶，啟用「戰情室智慧ICU」，AI助攻重症照護。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

中醫大新竹附醫11日以「智慧醫療，病人優先」為主題舉辦7週年院慶，院長陳自諒宣布啟用「戰情室智慧ICU」，以AI助攻重症照護，AI與物聯網科技，全面提升重症照護精準，效率與安全。

新竹縣長楊文科率領縣府團隊，院長陳自諒、前縣長邱鏡淳及各界貴賓共同出席一起切蛋糕慶生。中醫大董事長蔡長海期勉新竹附醫，以病人為尊，以員工為重，以醫院為榮，邁向卓越優秀的國際一流醫學中心。

陳自諒表示，中國醫藥大學新竹附設醫院加護病房正式導入體系開發的HiThings Tele-ICU 智慧戰情系統，打造「戰情室智慧加護病房」，以AI與物聯網科技，全面提升重症照護效率與安全。讓醫療團隊縱觀全局、即時掌握病房動態。

陳自諒說，系統設有3大主介面，可即時呈現ICU整體床位使用率、患者病情嚴重度、醫護工作負荷等資訊，並透過地圖化呈現床位與感染分佈狀況，協助團隊提早偵測潛在院內感染群聚、調度人力與資源，整合院內數據庫，智能預測患者死亡率、中風、敗血症、心肌梗塞是風險，達到個人化精準醫療。

陳自諒指出，去年6週年院慶，希望每年突破3百台達文西手術，今年已經交出成績單，接近4百台的達文西手術。院方7年來陸續成立熱治療中心、戰情室智慧ICU、高壓氧中心、達文西手術觀摩中心、健康醫學中心、癌症中心等18個中心，同時，還是全國第一家設立智能取物的醫院。