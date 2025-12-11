中醫大新竹附醫 啟用AI戰情室

中醫大新竹附醫11日舉辦7周年院慶，院長陳自諒宣布啟用「戰情室智慧ICU」，以AI助攻重症照護，透過AI與物聯網科技，全面提升重症照護的精準性、效率與安全。院方也特別頒發「公益楷模獎」，感謝企業善盡社會責任，熱心公益、嘉惠病患。

中醫大新竹附醫今年院慶主題是「智慧醫療，病人優先」，新竹縣長楊文科率領縣府團隊，與院長陳自諒、前縣長邱鏡淳、健保署北區業務組長張温温及議員等貴賓共同出席，一起切蛋糕慶生。

楊文科肯定中醫大新竹附醫7年來守護在地鄉親健康，持續推動智慧醫療及精準醫療，也對醫護同仁獻上最高敬意，肯定院方達成「以病人為尊、以員工為重，以醫院為榮」的期許，更恭喜院長陳自諒榮獲亞洲內視鏡外科醫學會終身成就獎。

陳自諒說，醫院加護病房正式導入體系開發的HiThings Tele-ICU智慧戰情系統，打造「戰情室智慧加護病房」，以AI與物聯網科技，全面提升重症照護效率與安全，讓醫療團隊縱觀全局、即時掌握病房動態。

系統設有3大主介面，可即時呈現ICU整體床位使用率、患者病情嚴重度、醫護工作負荷等資訊，並透過地圖化呈現床位與感染分布狀況，協助團隊提早偵測潛在院內感染群聚、調度人力與資源，整合院內數據庫，智能預測患者死亡率、中風、敗血症、心肌梗塞等風險，達到個人化精準醫療。

陳自諒說，去年6周年院慶中，希望每年突破300台達文西手術，今年已經交出成績單，接近400台的達文西手術。院方7年來，陸續成立熱治療中心等18個中心，同時也是全國第1家設立智能取物的醫院。

院慶也頒發優良醫師、護理師、專師、醫技、行政同仁、志工和績優單位以及人氣員工，感謝他們的貢獻。