中醫大新竹附醫「音樂傳愛 永續共好」聖誕感恩音樂會

中醫大新竹附醫與新竹市企業經理協進會藝術與愛樂委員會共同舉辦「音樂改變生命、共創永續教育，聖誕公益感恩音樂會」廿二日溫暖登場，中醫大新竹附醫執行長張宜真非常感動慢飛兒庇護工場卓新元精彩表演，同時頒發感謝狀，感謝表演團隊透過音樂撫慰家屬和病患心靈。

中醫大新竹附醫表示，此項聖誕感恩音樂會係結合欣銓科技、創淨科技、詠康音樂藝術展演空間的共同支持，帶領「慢飛兒庇護工場、樂樂合唱團」，一同到中國醫藥大學新竹附設醫院的大廳，為在場醫護人員及病患、家屬，以熱情歌聲琴音傳遞感恩與希望。

新竹企經協會理事長鄭敦仁表示，慢飛兒庇護工場卓新元於二０一七年加入慢飛兒庇護工場咖啡坊擔任服務員，常透過彈電鋼琴的表演找到自信和快樂，獲得讚賞與邀請演出。

今年特別由「慢飛兒庇護工場」的音樂才子卓新元演奏「夢中的婚禮、那些年」等歌曲，用優美旋律傳遞希望與和平，以及「樂樂合唱團」為大家帶來四首好聽的合唱曲「聖誕的期盼、STARS、虎姑婆、春風吻上我的臉」，讓來院看診民眾和家屬一同感受音樂美好與療癒。