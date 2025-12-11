中醫大新竹附醫7周年院慶啟用「戰情室智慧ICU」 AI助攻重症照護

中國醫藥大學新竹附設醫院以「智慧醫療，病人優先」主題，今天舉辦7周年院慶，各界貴賓一起切蛋糕慶祝。(記者廖雪茹攝)

〔記者廖雪茹／新竹報導〕中國醫藥大學新竹附設醫院以「智慧醫療，病人優先」主題，今天舉辦7周年院慶，院長陳自諒欣喜宣布啟用「戰情室智慧加護病房」，以AI助攻重症照護，AI與物聯網科技，全面提升重症照護精準，效率與安全。

新竹縣長楊文科、前縣長邱鏡淳、健保署北區業務組、竹北市公所及多位議員、醫界、學界、企業界等貴賓共同出席，一起切蛋糕慶生。中醫大董事長蔡長海期勉新竹附醫，以病人為尊，以員工為重，以醫院為榮，邁向卓越優秀的國際一流醫學中心。院方頒發「公益楷模獎」，感謝奕力科技和崇志建設善盡社會責任，嘉惠病患。

廣告 廣告

楊文科肯定中醫大新竹附醫7年來守護在地鄉親健康，持續推動智慧醫療，精準醫療，對醫護同仁獻上最高的敬意，也恭喜院長陳自諒榮獲亞洲內視鏡外科醫學會終身成就獎。

中醫大新竹附醫院長陳自諒(中)頒發優良醫師等，感謝他們的貢獻。(記者廖雪茹攝)

陳自諒表示，中醫大新竹附醫加護病房正式導入體系開發的 HiThings Tele-ICU 智慧戰情系統，該系統設有3大主介面，可即時呈現ICU整體床位使用率、患者病情嚴重度、醫護工作負荷等資訊，並透過地圖化呈現床位與感染分佈狀況，協助團隊提早偵測潛在院內感染群聚、調度人力與資源，整合院內數據庫，智能預測患者死亡率、中風、敗血症、心肌梗塞的風險，達到個人化精準醫療。

歲末之際，院方感謝議員張珈源連續6年捐贈聖誕樹，增添年節氣氛。同時頒發優良醫師、護理師、專師、醫技、行政同仁、志工和績優單位以及人氣員工，感謝他們的貢獻；啟德機械起重工程董事長胡漢龑也加碼致贈獎金給每一位授獎者。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台灣名次好前面！最新全球最具影響力國家排行出爐

台灣就是國家！百萬業配要求刪5年前這句留言 千萬粉網紅斷然拒絕

台灣記者提問讓國台辦慌了手腳 沈榮欽：另一答戳破了國民黨謊言

世界哪個國家「個人收入、財富」最不平均？ 台灣排名曝

